Nemmeno il tempo di riporre il trolley al ritorno alla Camera, che per la maggioranza inizia uno slalom per non palesare oltremodo le divisioni nella maggioranza. In particolare la Lega di Matteo Salvini, reduce da un agosto di propaganda a tutto spiano, si trova di fronte un passaggio divisivo che smaschera la narrazione anti-riarmo: a Montecitorio è in programma il voto sulle mozioni presentate dalle opposizioni sull’aumento delle spese militari. A rigor di logica, dovrebbe appoggiarle, almeno in parte. Il nodo dell’aumento della spesa militare fa infatti venire più di qualche mal di pancia ai leghisti, che in ogni intervento pubblico hanno chiesto di non prevedere un incremento degli investimenti per la Difesa. «No a debiti per le armi», è uno dei motti ripetuti da Salvini.

Alle parole, tuttavia, dovrebbero seguire i fatti, che in politica sono i voti in parlamento. Solo che la Lega, dopo aver sbraitato a favore di telecamera, si allineerà – salvo «impensabili» (copyright fonti parlamentari di centrodestra) colpi di scena – alla posizione degli alleati: le proposte per frenare la spesa in armi saranno bocciate. Prevarrà la ragion di stato o, meglio, di quieto vivere. Un dato è emerso, e non da ora: l’argomento del riarmo è scottante a destra, nella stessa misura in cui lo è a sinistra. Un segnale è la soluzione pilatesca individuata: la maggioranza non ha nemmeno valutato l’ipotesi di una mozione propria, unitaria, limitandosi appunto a respingere all’unisono le proposte delle forze di minoranza.

Tante le incognite, troppo alto il rischio di innescare una spirale di ulteriori tensioni. Meglio la scappatoia comoda, che comunque lascia tracce del forte imbarazzo sul tema del riarmo.

Nel dettaglio i testi presentati a Montecitorio, e che saranno posti in votazione nelle prossime ore, sono in totale quattro e sono differenti tra di loro. Ci sono le mozioni del Movimento 5 stelle e di Alleanza verdi-sinistra che – seppure con documenti differenti – chiedono la stessa cosa: una frenata drastica sull’aumento delle spese militari, indicando la necessità di concentrarsi su altri obiettivi, come quello per la spesa sociale, su tutte la sanità.

«Anziché portare la spesa militare al 5 per cento del Prodotto interno lordo, ad adottare iniziative per finanziare, sin dal prossimo disegno di legge di bilancio, il Fondo sanitario nazionale per almeno 8 miliardi di euro aggiuntivi al fine di raggiungere almeno la media europea», si legge nella mozione di Avs. La Lega, in teoria, potrebbe sottoscriverlo a occhi chiusi. Ma non può.

Facile mettere il dito nella piaga: «Se Salvini deve scegliere tra popolo e armi, butta via il popolo. I partiti della destra si fanno belli a dire che non vogliono tagliare la spesa sociale. La Lega più di tutti fa la sua propaganda bugiarda ma al momento della scelta scappa», dice a Domani la capogruppo alla Camera dei rosso-verdi, Luana Zanella.

La mozione dei 5 stelle, a prima firma di Riccardo Ricciardi, riprende invece i cavalli di battaglia di Antonio Conte contro il riarmo, con lo scopo di «scongiurare il rischio che, nell'ambito delle interlocuzioni in corso sul riordino del quadro finanziario pluriennale dell'Unione, le risorse a valere su un futuro Fondo unico europeo vengano distratte per altri flussi di spesa, in particolare relativi alla difesa». Italia viva, con il testo depositato da Maria Elena Boschi, chiede di «accompagnare ogni aumento della spesa militare con il miglioramento e l'efficientamento della spesa sanitaria, anche al fine di abbattere le cosiddette liste d'attesa». Rilanciando il modello “un euro in spesa militare, un euro in cultura”. Idee, ancora una volta, che potrebbero tentare Salvini. E costringeranno il suo partito a schierarsi contro le proprie convinzioni.

A scompaginare i piani della destra, su un altro versano, c’è infine Azione: con la mozione, a prima firma di Matteo Richetti, sarebbe votabile senza colpo ferire dalla maggioranza, per esempio Fratelli d’Italia e Forza Italia che hanno abbracciato la causa del riarmo.

Il documento del partito di Carlo Calenda chiede infatti «una tabella di marcia realistica per l’incremento della spesa per la difesa, vincolando tale aumento a un effettivo potenziamento della capacità operativa delle forze armate, con l’obiettivo di raggiungere il 2 per cento del Pil già dal 2025». Una sfida a Meloni, Tajani e al grande sponsor dell’aumento della spesa militare, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sul terreno della concretezza. Solo che il sostegno, o anche la sola riformulazione, farebbe saltare i nervi alla Lega. «Azione ritiene indispensabile affrontare il tema della difesa in Italia e in Europa e il Governo deve assumere gli impegni Nato raggiungendo gli obiettivi anche utilizzando tutte le leve messe a disposizione dall’Europa. Sulla difesa serve concretezza e tempi rapidi, non facile populismo», dice Richetti da Domani. Troppo difficile per l’equilibrismo meloniano sulle armi: meglio lasciare tutto com’è.

© Riproduzione riservata