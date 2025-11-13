Giovani in fuga dalle urne. Conte e Sánchez i leader più amati

true false

Si informano in maniera abissalmente diversa rispetto agli adulti, e hanno una grande voglia di partecipazione. Nella prima parte del sondaggio Swg per Domani sul rapporto fra giovani e politica, abbiamo “scoperto” ragazzi e ragazze fra i 18 e i 25 anni pragmatici, non ideologici, ma non antipolitici, anzi fiduciosi nelle istituzioni, anche se scettici verso i politici e dunque con pochissime aspettative e lontani dalle urne. La seconda parte della ricerca indaga invece la partecipazione politic