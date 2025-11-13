Il sondaggio di swg per domani sugli under 25

Giovani in fuga dalle urne. Conte e Sánchez i leader più amati

Daniela Preziosi
13 novembre 2025 • 06:00

Si informano dai social (ma non di frequente) e praticano forme di partecipazione diverse dagli adulti. La politica li raggiunge dalla rete, li porta in piazza ma non ai seggi: il 38 per cento dei ragazzi non vota

Si informano in maniera abissalmente diversa rispetto agli adulti, e hanno una grande voglia di partecipazione. Nella prima parte del sondaggio Swg per Domani sul rapporto fra giovani e politica, abbiamo “scoperto” ragazzi e ragazze fra i 18 e i 25 anni pragmatici, non ideologici, ma non antipolitici, anzi fiduciosi nelle istituzioni, anche se scettici verso i politici e dunque con pochissime aspettative e lontani dalle urne. La seconda parte della ricerca indaga invece la partecipazione politic

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.