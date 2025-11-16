LEZIONI DI EDUCAZIONE SESSUO-AFFETTIVA

Sono io quello del “gender” a scuola. Non parliamo di sesso, ma di potere

lorenzo gasparrini
16 novembre 2025 • 19:00

Portare il tema del genere a scuola significa parlare di problemi che sono già presenti nella vita di ragazzi e ragazze. Significa insegnare a riconoscere forme di potere che agiamo e subiamo a seconda del nostro genere. E contro le forme di potere oppressive e moleste non serve il rispetto delle regole o delle persone, serve la cura delle relazioni

Avete presente quelle figure fantomatiche che, secondo certa propaganda che non ha mai comprovato nessuna delle sue dichiarazioni, vanno nelle scuole a manipolare la psiche di bambini e bambine facendo in modo che, addirittura, cambino orientamento sessuale? E sempre e solo da etero a qualcos’altro? Ecco, io sarei una di quelle persone. Da più di dieci anni, diverse volte l’anno, io vado nelle scuole di tutta Italia – scuole superiori di primo e di secondo grado – a parlare di genere. Parlare a

Per continuare a leggere questo articolo

lorenzo gasparrini

Filosofo femminista e formatore (Roma 1972). Dopo una breve carriera accademica si dedica alla divulgazione e alla formazione su argomenti di genere, soprattutto per un pubblico maschile, in università, centri sociali, aziende, scuole, sindacati, ordini professionali. Ha pubblicato per Einaudi, TLON, Effequ, Settenove. Fa parte del Comitato Scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin.