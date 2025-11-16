Sono io quello del “gender” a scuola. Non parliamo di sesso, ma di potere

Portare il tema del genere a scuola significa parlare di problemi che sono già presenti nella vita di ragazzi e ragazze. Significa insegnare a riconoscere forme di potere che agiamo e subiamo a seconda del nostro genere. E contro le forme di potere oppressive e moleste non serve il rispetto delle regole o delle persone, serve la cura delle relazioni

Avete presente quelle figure fantomatiche che, secondo certa propaganda che non ha mai comprovato nessuna delle sue dichiarazioni, vanno nelle scuole a manipolare la psiche di bambini e bambine facendo in modo che, addirittura, cambino orientamento sessuale? E sempre e solo da etero a qualcos’altro? Ecco, io sarei una di quelle persone. Da più di dieci anni, diverse volte l’anno, io vado nelle scuole di tutta Italia – scuole superiori di primo e di secondo grado – a parlare di genere. Parlare a