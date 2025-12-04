Spadafora: «Presto una Costituente civica. Fuori da Pd e M5s c’è un mondo»

L’ex M5s: «Tutte le esperienze civiche si incontrino a settembre 2026. Onorato? È del Pd e cerca chi sta già con noi». «Il candidato premier del centrosinistra? I leader scelgano insieme la migliore alternativa a Giorgia Meloni»
A sinistra tutti parlano degli astenuti, ma poi continuano a rivolgersi ai propri. Sono «bravi, ma non basta», sostiene Vincenzo Spadafora. Che con la sua associazione Primavera invece si rivolge «agli elettori che non voteranno mai a destra ma non si riconoscono in Pd e M5s». Per riuscirci, racconta, «abbiamo costruito una rete di persone che nel loro ambito o nel loro territorio hanno una credibilità forte. Che si occupano di problemi concreti dei cittadini», tipo «manager sanitari, insegnanti