Spauracchio Vannacci a destra. Salvini nervoso (e accerchiato)

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini
Stefano Iannaccone
10 ottobre 2025 • 20:23

La premier rivendica le vittorie nelle Marche e in Calabria e rilancia la solita propaganda. Il leader leghista vuole evitare il sorpasso di FI, ma ha un problema di concorrenza interna

Soldi e promesse di un governo amico della regione. La carta della propaganda meloniana, giocata in Toscana dal centrodestra per le regionali di domani e lunedì, è quella già utilizzata sul tavolo per le altre elezioni, in Abruzzo, nelle Marche, in Calabria. Il vicepremier Matteo Salvini ha parlato dei miliardi di euro di investimento, da Massa a Grosseto, da Firenze a Livorno, in infrastrutture. È stato leitmotiv della chiusura della campagna elettorale, a sostegno del candidato della coalizion

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.