Il secondo round di comunicazioni da parte della premier Giorgia Meloni, al Senato dopo quelle alla Camera, si è chiusa con una frase emblematica «La penso come i romani: si vis pacem, para bellum». «Se vuoi la pace, prepara la guerra», è la posizione della presidente del Consiglio in merito al futuro italiano, perché «sappiamo che la pace è deterrenza». Immediata è arrivata la replica della segretaria dem Elly Schlein, che le ha ricordato che «rispetto a duemila anni fa il mondo ha fatto passi avanti nella risoluzione delle controversie» e «preparare la guerra è il contrario di quello che serve all'Italia».

Le parole della premier vanno ad inserirsi in una complessa e soprattutto fluida situazione a livello geopolitico, con una fragile tregua tra Israele e Iran già più volte infranta e gli Stati Uniti di Donald Trump sempre meno capaci di determinare le sorti dei conflitti in corso. Eppure, la linea della premier è rimasta quella di massima fedeltà all’alleato americano, di cui non ha messo in discussione nessuna scelta. «Non sono d'accordo che il caos sia stato generato da Trump», perché «la situazione di crescente caos non inizia oggi». Circondata dai membri del suo governo, accorsi al gran completo a palazzo Madama, Meloni ha detto che «Israele potrebbe rispondere alla violazione della tregua da parte dell’Iran «con una risposta, si spera, misurata», ma «siamo ancora fiduciosi che si possa tornare alle negoziazioni».

Il governo è poi andato dritto: approvazione della risoluzione di maggioranza e sì anche a quella di Azione – con Carlo Calenda che ha detto di «condividere gran parte di quanto sostenuto dall’esecutivo» – ma solo ad alcun impegni e chiedendo alcune riformulazioni. Scontro campale, invece, è stato con il Movimento 5 Stelle e soprattutto col leader di Italia Viva, Matteo Renzi – che ha chiesto conto in particolare dell’utilizzo di Paragon per spiare i giornalisti – al quale la premier ha deciso di non rispondere nelle repliche. Poi, la premier ha preso il volo verso L'Aja per il vertice della Nato. A seguire si sposterà a Bruxelles per i due giorni di Consiglio europeo.

Al netto della compattezza di fondo nel votare la risoluzione di maggioranza, tuttavia, è sempre la postura della Lega a creare fibrillazione dentro la compagine del centrodestra. Sul fronte parlamentare, non sono passate inosservate le puntualizzazioni del capogruppo Massimiliano Romeo, che nel suo intervento si è concentrato sull’impegno di spesa per la difesa. Sul tema, il partito di Matteo Salvini si è sempre collocato su posizioni autonome: contrario all’acquisto in armamenti in ossequio alla linea «per la pace» e dunque scettico sul target del 5 per cento del Pil fissato dalla Nato.

Romeo si è detto favorevole «se si tratta di fare degli investimenti in sicurezza guardando al fronte Sud, per la difesa e la realizzazione di infrastrutture strategiche e fare la lotta all'immigrazione clandestina». Per altre spese in armi, invece, «ci vuole proporzionalità e bisogna tenere conto della nostra situazione del debito», «non devono essere sacrificati settori chiave come sanità, scuola, welfare, e lavoro», è stato il ragionamento, non dissimile da quello ascoltato – con toni più forti – dal Movimento 5 Stelle. Considerazioni, queste, che suonano come un preciso segnale in vista del vertice Nato, dove Meloni ha annunciato di essere pronta a mantenere la promessa del 5 per cento, diviso in 3,5 per cento del Pil delle spese di difesa e all’1,5 di spese di sicurezza. «Si vis pacem, para bellum» appunto, nonostante il disaccordo della Lega.

Il terzo mandato

Dal fronte internazionale a quello interno, sono sempre i leghisti a creare fibrillazioni. Nonostante lo stop prima tecnico della Corte costituzionale e poi politico del centrodestra sul terzo mandato (con FdI dialogante in caso di proposta dei governatori e Forza Italia contraria), il gruppo capitanato da Romeo ha presentato al Senato un emendamento per superare il limite di due mandati per i presidenti di Regione. La proposta di modifica – che rimetterebbe in corsa Luca Zaia in Veneto, ma anche Vincenzo De Luca in Campania – è stata presentata in commissione Affari costituzionali, dove è in discussione un disegno di legge sui consiglieri regionali. Depositato allo scadere del termine, il testo a prima firma dal veneto Paolo Tosato prevede di modificare la previsione di non immediata rieleggibilità del presidente della Giunta regionale «allo scadere del terzo mandato» e che la norma si applichi a tutte le regioni «a statuto ordinario».

L’esame del testo in commissione avverrà domani e il rischio è davvero che la maggioranza si spacchi. «L'abbiamo depositato per non lasciare nulla di intentato», ha spiegato Tosato. Irritazione e stupore sono subito state manifestate da Forza Italia, che ha ribadito il suo no: «Voteremo contro». La questione ora è in mano al governo e proprio nei giorni di assenza di Meloni. Spetta all’esecutivo dare parere sull’emendamento: se darà libertà di coscienza «noi lo metteremo ai voti», ha spiegato il leghista, se invece sarà parere negativo «valuteremo il da farsi». In ogni caso, la Lega marcherà la sua posizione in vista delle regionali, per cui ancora nessun candidato (se non l’uscente Acquaroli nelle Marche) è stato indicato e il vertice tra leader è stato superato dalle contingenze internazionali.

