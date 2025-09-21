Sport, salute e pioggia di soldi: già spesi 4,5 milioni in consulenze

true false

Sport, salute e anche una pioggia di incarichi. Comunicazione social e non solo, vecchie glorie dello sport usate come testimonial, esperti a vario titolo, tra cui spunta anche Giuseppe Incocciati, attuale collaboratore del vicepremier Antonio Tajani, che lo ha voluto a palazzo Chigi dal 2022. Dall’inizio dell’anno sono oltre 500 le collaborazioni attivate da Sport e salute, cassaforte dello sport italiano. La spesa ammonta a circa 4,5 milioni di euro, a cui si aggiungono quelle ereditate lo sco