Sposetti chiude l’associazione Ds. I dem preoccupati

La segretaria del Pd, Elly Schlein
Lisa Di Giuseppe
05 dicembre 2025 • 20:33

Il patrimonio della Quercia diviso fra diverse fondazioni. Le proprietà di una delle più rilevanti rischiano di essere girate alla Fondazione Berlinguer presieduta dall’ex tesoriere

Un invito che rischia di riaprire vecchie ferite. La convocazione dei membri dell’Associazione Ds per il prossimo 9 dicembre ha fatto alzare parecchi sopraccigli nel Pd e in tutti i mondi che gli orbitano attorno. Sembra un appuntamento tecnico, ma l’associazione è padrona (anche se non unica) di una serie di proprietà che i Ds, quando sono confluiti nel Pd, hanno deciso di parcheggiare in pancia a una fondazione invece di metterle a disposizione del nuovo partito. Quando si discute dei destini

Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth