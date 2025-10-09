Spot e balneari. La destra impone la restaurazione

true false

Il disegno di legge sulla Concorrenza può attendere, perché la concorrenza non è una priorità per il governo. A parole la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attacca a testa bassa le «rendite di posizione», Forza Italia di Antonio Tajani invoca la rivoluzione liberale, agitando il mito di Silvio Berlusconi. Ma al primo provvedimento utile tutti tutelano lo status quo. Proprio in stile berlusconiano. Una protezione che parte delle categorie, amiche da sempre: balneari e tassisti. Nel ddl,