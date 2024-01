Con il blitz per accaparrarsi la nomina al vertice del teatro di Roma, forse il passo è stato davvero troppo avventato anche per il centrodestra a trazione Fratelli d’Italia. Sabato è andato in scena l’asserragliamento dei consiglieri di amministrazione nominati da regione e ministero della Cultura per nominare con tre voti a zero il regista Luca De Fusco nuovo direttore, estromettendo dalla riunione il presidente Francesco Siciliano e la consigliera espressione del Comune di Roma.

Una riunione con tutta probabilità illegittima e che il sindaco Roberto Gualtieri ha già detto che impugnerà, visto che mancava la convocazione del presidente. Non solo, però: è emerso anche che in quella sede è stato deciso di assegnare il potere di sottoscrivere il contratto del nuovo direttore «a un componente del cda diverso dal sottoscritto», ha fatto sapere in una nota il presidente Siciliano. «E ciò, benché le mie prerogative statutarie come presidente della fondazione impongano al cda di rispettare la mia funzione - non sostituibile - di legale rappresentante della Fondazione stessa e, più in generale, di soggetto deputato alla esecuzione delle decisioni del cda».

Lo stipendio gonfiato

Non solo, però. Siciliano ha anche riferito che il cda, pur non avendo deliberato la durata dell’incarico di De Fusco nè il suo compenso, «starebbe ipotizzando un contratto di cinque anni con 150 mila euro di compenso, oltre ai compensi per le regie». Una cifra «sproporzionata rispetto a qualunque limite di ragionevolezza» visto che De Fusco, per lo stesso ruolo al teatro di Catania percepiva 68 mila euro.

Tradotto: con il trasferimento a Roma verrebbe pagato più del doppio e percepirebbe anche altri compensi per sue eventuali regie teatrali. Oltre al danno di non aver concorso a scegliere il nuovo direttore, il comune di Roma – che versa alla fondazione 6,5 milioni l’anno ed è proprietario dei tre teatri che amministra – subirebbe anche la beffa di pagarlo ben oltre i prezzi di mercato.

L’atto in sè non è ancora stato sottoscritto, ma questa novità contribuisce a infuocare ancora di più gli animi, con Siciliano già pronto a ricorrere contro un contratto del genere.

La mobilitazione

Il colpo di mano del centrodestra - orchestrato dal deputato romano di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Cultura, Federico Mollicone che anche ieri ha rivendicato la legittimità della scelta del cda – è solo l’ennesimo nel campo della cultura, dove FdI ha imposto persone di riferimento ad ogni scadenza di contratto, anche a costo di forzare la mano. Come era stato anche per il centro sperimentale di cinematografia, anche in questo caso si sta gonfiando la mobilitazione degli artisti e artiste romani e non solo. Ieri si è svolto un presidio davanti al teatro Argentina (il più importante tra quelli gestiti dalla fondazione) con la presenza anche dei partiti di centrosinistra.

Inoltre, più di venti artisti hanno firmato una lettera di protesta contro la nomina di Luca De Fusco, tra cui Fabrizio Arcuri, Matteo Garrone, Lino Guanciale, Elio Germano, Maddalena Parise e Vinicio Marchioni. «La questione cruciale è che è stata presa una decisione di questa importanza senza che fosse presente la rappresentanza della città di Roma». I firmatari hanno scritto che «è un grave colpo al rapporto di lealtà e al rispetto istituzionale che legano il Teatro della capitale alla città», visto anche che dopo due anni di commissariamento «la nomina del direttore generale era fortemente attesa».

I rischi

Sul fronte del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano non ha non è stata spesa una parola sul caso. Anzi, al posto suo è intervenuto il solito Mollicone, che ha detto - rispondendo al deputato dem Matteo Orfini – che «la scelta di De Fusco è stata condivisa con il Ministro e con il presidente della Regione Lazio». Eppure, da via del Collegio Romano una voce si è alzata e potrebbe anche non essere graditissima a Sangiuliano. Il suo sottosegretario Vittorio Sgarbi, noto battitore libero nel campo della politica, ha lanciato un appello a De Fusco: «Chieda di essere votato da tutti», perchè «non può dirigere a prescindere dal cda. E' un gesto che gli farebbe onore» e così «consoliderebbe la sua elezione, garantita comunque dalla maggioranza nel plenum». Altrimenti, ha concluso Sgarbi, «la sua direzione è mutilata e minacciata».

