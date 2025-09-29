La «grande fuga» di Stellantis dall’Italia. E il governo non ha una strategia

Secondo i dati forniti dal sindacato Fiom-Cgil, in meno di quattro anni il numero di dipendenti del gruppo del nostro paese è sceso di quasi 10mila unità. Quasi due terzi di quelli rimasti sono attualmente in cassa integrazione o con contratti di solidarietà. Servirebbe un impegno serio per la decarbonizzazione, unica via possibile se si guarda a un orizzonte di medio periodo. Non certo con questo governo

Quasi 10mila dipendenti italiani in meno in quattro anni e quasi due terzi di quelli rimasti che sono attualmente in cassa integrazione o con contratti di solidarietà. Queste le cifre che il sindacato Fiom-Cgil ha fornito per dimostrare quella che definisce «la grande fuga» dall’Italia di Stellantis, il gruppo nato nel gennaio 2021 dalla fusione tra Fiat Chrysler e la francese Peugeot. I dipendenti Il numero di dipendenti in Italia, scrive la Fiom, è sceso a fine 2024 a 27.632, con un calo di