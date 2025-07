Oggi abbiamo le prove. La conoscenza non è più affidata all’intuizione letteraria e politica che Pier Paolo Pasolini aveva affidato alle pagine del Corriere della sera. La condanna in via definitiva all’ergastolo di Paolo Bellini riscrive la storia repubblicana

Noi sappiamo. «Pasolini, noi abbiamo le prove!», ho sentito dire una settimana fa da Sergio Amato, uomo di fortissima dolcezza, figlio del giudice Mario Amato, ucciso dai terroristi neo-fascisti il 23 giugno 1980.

L’occasione era un incontro all’Archivio Flamigni in memoria del magistrato, il riferimento era all'articolo di Pier Paolo Pasolini sul Corriere della Sera del 14 novembre 1974, il romanzo delle stragi: «Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste... Io so. Ma non ho le prove. Non ho nemmeno indizi».

Abbiamo le prove

Oggi abbiamo le prove. La conoscenza non è più affidata all’intuizione letteraria e politica di un intellettuale. Noi sappiamo. La sentenza del 1° luglio riscrive la storia repubblicana. La Cassazione ha condannato in via definitiva all’ergastolo Paolo Bellini per concorso nella strage di Bologna, 2 agosto 1980, 85 morti, la più grave del Dopoguerra italiano ed europeo.

Si conclude così il lungo cammino giudiziario che ha portato alla condanna degli esecutori (i Nar: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Gilberto Cavallini, Luigi Ciavardini, gli stessi killer del giudice Amato, quaranta giorni prima della strage, e ora Bellini) e dei mandanti: il capo della P2 Licio Gelli, Umberto Ortolani, il capo degli Affari riservati del Viminale prefetto Federico Umberto D’Amato, il senatore del Msi Mario Tedeschi, tutti deceduti.

La primula nera

Paolo Bellini, lo racconta il giornalista Giovanni Vignali nel suo libro (L’uomo nero e le stragi, PaperFirst), è stato la primula nera, il terrorista fuggito in Brasile, il fascista di Avanguardia nazionale. Ma grazie alle sentenze non è più un mistero, lui con le sue protezioni eccellenti. Quel procuratore capo di Bologna Ugo Sisti che il 4 agosto, due giorni dopo la strage, mentre i feriti continuavano ad agonizzare e morire, era nella tenuta del padre di Bellini sulle colline emiliane, per rilassarsi, si giustificò. «Abbiamo avuto due magistrature: di una ha fatto parte Giovanni Falcone, di un’altra Ugo Sisti», ha detto ieri il sostituto procuratore generale Antonio Balsamo.

C’è stato il depistaggio organizzato delle indagini, con le piste palestinesi. E poi le cordate influenti che hanno dileggiato la memoria delle vittime. E infine le campagne innocentiste sostenute da estrema destra ed estrema sinistra e dall’ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga.

Una verità attesa

Noi sappiamo. È la «verità d’assieme», intuita dal giudice Amato prima di essere ucciso. Lo spontaneismo non è mai esistito, i neo-fascisti erano squallidi prezzolati al servizio di poteri occulti che volevano sovvertire la democrazia. E ai vertici degli apparati c’erano traditori della Patria che con il pretesto della sicurezza nazionale hanno permesso il massacro di cittadini innocenti.

Una verità confermata dalla sentenza di primo grado del tribunale per i minorenni di Brescia che condanna come esecutore materiale della strage di piazza della Loggia (otto morti) il veronese Marco Toffaloni, nel 1974 sedicenne, oggi cittadino svizzero (sono appena uscite le motivazioni).

Noi sappiamo, ma ci sono voluti decenni. Magistrati che hanno resistito a chi li voleva bloccare in nome della ragion di stato, insieme agli investigatori, gli avvocati di parte civile, i ricercatori, qualche giornalista, una parte di buona politica, la città di Bologna, la Repubblica anti-fascista.

Ripensare la storia

Il governo e la premier Giorgia Meloni che si commuovono nel sacrosanto ricordo di Paolo Borsellino (mentre attaccano la Cassazione) hanno il dovere istituzionale e politico di ringraziare questa magistratura per il lavoro svolto. Hanno il dovere di ripensare quella storia. E soprattutto hanno il dovere di rendere omaggio alle famiglie delle vittime, alla tenacia dell’associazione dei familiari delle vittime della strage di Bologna, costituita da Torquato Secci, presieduta in questi anni con spirito resistente da Paolo Bolognesi che ieri ha lasciato il testimone a Paolo Lambertini, aveva 14 anni quando è stata uccisa la mamma Mirella Fornasari.

È toccato ai familiari, il vincolo più puro, chiedere verità e giustizia, sostenere i valori della Costituzione calpestati da pezzi dello stato. «Questa estate è finita/ ma dammi la tua mano/ io non mi rassegno non mi voglio rassegnare», ha scritto il poeta Roberto Roversi quattro giorni dopo la strage. Non si sono mai rassegnati, non hanno mai smesso di tenere per mano i loro cari. Oggi hanno vinto loro, in nome e per conto di tutti. In quell’orologio fermo alle 10.25 sopra la stazione di Bologna c’è la nostra coscienza collettiva, la riaffermazione di un impegno. Noi sappiamo.

© Riproduzione riservata