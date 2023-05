Prassi normale, ma l’analisi tecnica era molto severa e i leghisti hanno sospettato il complotto. Il ministro Calderoli se l’è presa con il presidente del senato Ignazio La Russa , reo di non aver estirpato quel post dalla rete. Il dito per ora resta ignoto, per sua fortuna.

È bastata una “manina” a mettere in chiaro le tensioni della maggioranza sul ddl per l’autonomia differenziata. Ed è servita una “manina” alle opposizioni per prendere coraggio e realizzare che la battaglia contro la legge, fin qui condotta un po’ alla disperata nelle camere (non nel paese, dove si raccolgono firme) non è necessariamente persa.

Ricapitoliamo: giovedì la Lega è andata a caccia del dito che due giorni fa ha fatto click e ha messo sui social l’analisi tecnica dell’Ufficio bilancio che passava al setaccio le «forti criticità» rilevate nel ddl. Prassi normale, ma l’analisi tecnica era molto severa e i leghisti hanno sospettato il complotto. Il ministro Calderoli se l’è presa con il presidente del senato Ignazio La Russa, reo di non aver estirpato quel post dalla rete. Il dito per ora resta ignoto, per sua fortuna.

Dopo la telefonataccia tra i due alleati, e la successiva intervista autodiscolpante del presidente, sul tavolo resta la questione vera: FdI è contraria alla riforma-bandiera della Lega e vuole rallentarla per allinearla alla propria riforma-bandiera, l’elezione diretta di uno a scelta fra il presidente della Repubblica e quello del consiglio. Ma siccome la seconda riforma è di rango costituzionale, dunque va lenta, la prima deve essere frenata di parecchio.

La minaccia

Da qui la minaccia leghista di mollare la baracca: velata da parte di Calderoli («Le riforme sono la mia ragione di vita (..) per cui o porto a casa dei risultati oppure è giusto chiedersi che senso ha continuare nell’impegno pubblico», al Corriere della sera), esplicita da parte del presidente del Veneto Luca Zaia («Se non passasse, verrebbe meno l’oggetto sociale della maggioranza», alla Stampa).

Parole che non impressionano i Fratelli d’Italia, ma hanno il merito di far ringalluzzire le opposizioni, che già in commissione Affari costituzionali, dove il testo è incardinato, avevano chiesto un buon quantitativo di audizioni di esperti, assecondati dal presidente Alberto Balboni, guarda caso di Fdi.

Intanto oggi parte un primo ammutinamento a Cagliari, alla regione Sardegna. Le opposizioni non parteciperanno a un incontro con Calderoli: non vogliono fare «da figuranti in un confronto fittizio», hanno dichiarato il capogruppo Pd Gianfranco Ganau, il rossoverde Eugenio Lai, il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus e Alessandro Solinas del M5S.

Scintille

A Roma, giovedì sono arrivate le prime scintille. I Cinque stelle chiedono che il ministro vada al senato a riferire di quanto accaduto, dopo i «surreali attacchi» agli uffici colpevoli «di aver detto la verità, ossia che la proposta di Calderoli ha l’effetto di aumentare le diseguaglianze».

Marco Sarracino, deputato Pd e responsabile Sud, parla di «totale spaccatura nella maggioranza, che da un lato pratica l’accentramento dei poteri e dell’altro esaspera il principio di autonomia. Trovare un punto di compromesso tra queste due posizioni inconciliabili è impossibile. Anche per questo, sapendo di essere in sintonia con il Paese, il Pd si opporrà con forza ad una riforma che spacca l’Italia».

Ma nella maggioranza la faglia avanza. Forza Italia, per quanto cerchi di negare problemi, non può negarli: «Dobbiamo fare in modo che questa riforma importante non releghi in un angolo le regioni del Sud», spiega Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Il problema c’è, insomma, e la benedetta “manina” l’ha fatto uscire allo scoperto.

