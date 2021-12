Si deciderà fra stasera e domani, promette il segretario del Pd Enrico Letta. Ma dopo il gran rifiuto di Giuseppe Conte, il pasticciaccio del Collegio Roma 1 non accenna a sbrogliarsi. Matteo Renzi lancia sul tavolo la candidatura della ministra della Famiglia Elena Bonetti.

Non è romana, è di origine mantovana, ma il leader di Italia viva vuole continuare a mettere all’angolo il Nazareno che, in alternativa all’ex premier, aveva indicato l’opportunità di una candidatura di una donna. Ma il Pd non può regalare un seggio a Renzi, e comunque non può rompere con i Cinque stelle.

Ma il rischio di perdere un seggio considerato sicuro è forte, viste le percentuali sempre basse dell’affluenza alle suppletive. Nel marzo 2020 a votare Roberto Gualtieri, allora ministro dell’economia del governo Conte, era andato il 17,66 per cento degli aventi diritto, circa 30mila persone.

Verso gennaio

Il tempo stringe. Le elezioni suppletive si svolgeranno il 16 gennaio, le candidature vanno consegnate un mese prima, e a complicare la campagna elettorale al fortunato, o alla fortunata, ci saranno anche le feste.

La cosa più probabile è che finisca con una – sempre sgradevole – sfida fra donne: la pallina della roulette impazzita dei dem potrebbe infatti fermarsi su Cecilia D’Elia, portavoce del Forum delle democratiche e ex assessora alla provincia ai tempi della presidenza di Nicola Zingaretti. Sarebbe sfumata l’ipotesi di candidare Anna Maria Furlan, l’ex segretaria della Cisl, che il segretario ha nominato fra i garanti delle Agorà.

Letta aveva pensato a lei, convinto che anche Carlo Calenda avrebbe apprezzato. E invece la sindacalista non è amata da un amico di Calenda, e suo “compagno di strada” nella costruzione di un’area riformista fuori dal Pd, Marco Bentivogli, altro ex cislino che ha lasciato il sindacato proprio in polemica con la gestione Furlan.

Formalmente Letta ora consegna la patata bollente ai «romani». Il no del presidente di M5S «non cambia la prospettiva» dell’alleanza giallorosssa, dice al Corriere.tv «Mi era parso che quel collegio meritasse una candidatura autorevole anche se fuori dalla logica del rapporto con il territorio. In queste ore il Pd romano farà le sue valutazioni e proporrà la candidatura migliore. L’eccezione era quella di Conte, una volta tramontata, la discussione è nella scelta del Pd romano».

La scelta del Pd

Prima dello scorso week end il Pd romano aveva già scelto l’ex europarlamentare Enrico Gasbarra, che nella sua lunga carriera politica è stato anche presidente del Primo Municipio che abbraccia una buona parte del collegio Roma 1. E che lì abita, da sempre. Gasbarra però ora si tira fuori dalla mischia, con garbo ma con decisione. Del resto il quadro delineato dal Pd nazionale porta o a un nome che rafforzi “l’operazione Agorà”, come quello di Anna Maria Furlan o Gianrico Carofiglio; oppure a una donna.

Dopo il tira e molla (di questo si tratta) di Conte, finito con un abbandono del campo da parte dell’ex premier, Letta ora si trova nella scomoda posizione di chi sta fra l’incudine di Calenda Calenda e il martello dei Cinque stelle.

L’ex ministro a La7 spiega che con Conte in campo si sarebbe candidato perché «ritengo i Cinque stelle portatori di disvalori e agisco di conseguenza». Calenda ribadisce che non si alleerà con loro: «Il campo largo del centrosinistra non c'è, io non vado con i Cinque stelle, non mi fido di loro», ma anche con Letta qualcosa si è rotto, «mi sono fidato ma questa vicenda mi ha fatto capire che anche lui non decide niente».

