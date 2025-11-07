Istat, Upb e Banca d’Italia fanno a pezzi la legge di bilancio

Svelato il bluff di Meloni. Una manovra per ricchi che non aiuta il paese

Il ministro Giancarlo Giorgetti
Stefano Iannaccone
07 novembre 2025 • 07:00

La riduzione dell’Irpef porterà maggiori benefici ai lavoratori più benestanti. Dubbi anche sulla rimodulazione dell’Isee che colpisce le famiglie in affitto 

Poche risorse per le imprese, ben lontane dagli 8 miliardi di euro annunciati dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Impatto nullo sulla crescita, come già emerso nelle precedenti audizioni in parlamento. Dubbi anche sugli effetti sul recupero del gettito tramite la rottamazione delle cartelle. Le audizioni hanno fatto a pezzi la manovra. Il ciclo, iniziato lunedì, si è chiuso con una serie di bocciature rivolte all’esecutivo. Parole e analisi che gettano un’ombra, molto più delle polem

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.