Taglietto alle tasse e condono. È la manovra dei buoni pasto

true false

Pensioni, imprese, salute, tasse, Mezzogiorno. E il contributo da richiedere alle banche. Sono tanti i capitoli che necessitano di risorse nella prossima manovra economica, mentre dall’orizzonte è sparita la flat tax. Nella grande incertezza che avvolge la legge di Bilancio, un paletto è stato fissato: saranno potenziati i buoni pasto esentasse. Non più ticket da 8 euro ma addirittura da 10 euro. Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, prudente su tutti i versanti, si è lasciato andare su q