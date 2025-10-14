la manovra

Tassare le banche per allisciare i furbetti: il fisco al contrario per un altro condono

Stefano Iannaccone
14 ottobre 2025 • 07:00

Il governo chiede cinque miliardi agli istituti. Le risorse sarebbero impiegate per finanziare la rottamazione totale delle cartelle fortemente voluta dal leader della Lega. L’Abi pronta a convocare una riunione di emergenza per la risposta all’esecutivo: la misura è considerata incostituzionale

Il clima non è certo sereno, il rischio di scontro totale è sempre più alto: la trattativa del governo con le banche, per stabilire l’entità e la modalità del contributo da chiedere per la prossima manovra, sta diventando un braccio di ferro. Il punto di caduta è ancora lontano, nonostante dal ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti si faccia professione di ottimismo. Sul tavolo l’esecutivo ha portato la richiesta di 5 miliardi di euro da prelevare come un contributo straordinario, una ta

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.