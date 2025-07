Non il dibattito sullo Ius scholae, con le parole al vento di Forza Italia, né tantomeno le tensioni sulle grandi riforme, premierato e autonomia differenziata in testa.

E neppure la questione del fine vita su cui è attesa l’udienza della Corte costituzionale sul caso di una donna, 55enne, di Firenze che chiede il suicidio assistito, andando in una direzione diversa da quella della destra. Aprendo un nuovo fronte.

A conti fatti, la maggioranza inciampa quasi sempre sulle tasse. Vittima delle promesse non mantenute. Che siano piccoli balzelli o grandi riforme lo spartito non cambia. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia promettono tagli con una mano. E con l’altra scrivono leggi per aumentarle. Mettendo poi in scena il tipico scaricabarile.

C’era già stato il caso dell’Iva sui prodotti dell’infanzia e per l’igiene femminile, prima abbassata e poi riportata in alto di nuovo. L’ultima vicenda, ancora più rumorosa, è stata quella dei rincari dei pedaggi autostradali che ha portato allo scontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il vicepremier, Matteo Salvini.

L’emendamento al decreto Infrastrutture è stato riformulato senza alcun riferimento al balzello che all’inizio tutti volevano, visto che la proposta era firmata dai relatori, ma che tutti hanno sconfessato al primo attacco delle opposizioni.

Proprio il decreto Infrastrutture, una bandiera del leader leghista, è diventato il crocevia delle divisioni, spia delle tensioni che attraversano la maggioranza.

Tasse e infrastrutture

Addirittura sulle tasse, che pure non era un tema all’ordine del giorno guardando il contenuto del provvedimento. Del resto a testimoniare i nervosismi ci sono i ritardi sulla tabella di marcia: il testo – secondo il calendario – sarà approvato dall’aula della Camera nella giornata di giovedì con l’ennesimo voto di fiducia. Secondo il piano iniziale, Montecitorio avrebbe dovuto discuterlo nell’emiciclo già ieri.

La giornata in commissione Trasporti è stata densa di difficoltà. In un primo momento sono stati accantonati gli emendamenti considerati più sensibili, in attesa di trovare un accordo politico.

Nel frattempo è già passato il regalino agli autotrasportatori, settore molto caro alla destra: con la mini riforma, per l’iscrizione all’albo basterà una comunicazione antimafia al posto dell’informativa.

«Di fatto allenta le maglie della legislazione antimafia», ha sottolineato il deputato del Pd, Anthony Barbagallo. Per il governo è solo un’armonizzazione delle normative senza alcun depotenziamento della prevenzione. Agli atti resta comunque l’ennesimo scontro frontale tra alleati consumatosi sui pedaggi autostradali.

Solo un antipasto di quanto potrà profilarsi in materia fiscale nella prossima legge di Bilancio. Le richieste dei partiti sul tavolo abbondano. Forza Italia si sgola da un anno a chiedere il taglio delle tasse al ceto medio, riducendo la seconda aliquota Irpef. È una battaglia che si è intestato il segretario del partito, Antonio Tajani, senza portare nulla a casa. A rianimare il progetto c’è la presa di posizione di Meloni: si è esposta, promettendo di recente la riduzione della pressione fiscale nella prossima manovra, che del resto è la penultima prima delle politiche.

Quindi deve avere un peso “elettorale” per lasciare un segno. Il problema è che le casse languono e il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, non vuole rinunciare all’etichetta di virtuoso. Il punto di caduta potrebbe essere una misura spot: una sforbiciata minima nell’ordine di poche decine di euro al mese.

Rottamazione leghista

Ma la Lega è già sulle barricate per chiedere una massiccia sanatoria fiscale, la famigerata rottamazione delle cartelle, dal conto salato per le casse statali.

Così come immaginata dai salviniani servirebbero circa 4 miliardi di euro. Il viceministro dell’Economia, il meloniano Maurizio Leo, ha aperto a un intervento minimale. Un condono «non per tutti». E significa dunque un’altra operazione di compromesso che finirà per scontentare chiunque. Alla voce “solite promesse”, la Lega sta lucidando l’evergreen della riduzione del canone Rai, già naufragata lo scorso anno per la netta contrarietà di Forza Italia.

Il partito fondato da Silvio Berlusconi vede i rischi per Mediaset: il servizio pubblico dovrebbe drenare altrove le risorse.

A fare l’elenco della situazione è stato il Movimento 5 stelle con una nota congiunta dei parlamentari delle commissioni finanze di Camera e Senato: «La pressione fiscale è aumentata dell’1,2 per cento nel 2024 ed è ulteriormente aumentata dello 0,5 per cento nel primo trimestre del 2025».

Ma soprattutto «la promessa di tagliare le accise non è stata mantenuta», hanno sottolineato dal partito di Giuseppe Conte.

Solo su un punto c’è stata concordia: lo stop all’introduzione della sugar tax. Che però non è la realizzazione della prossima fatta sulla flat tax.

Insomma, un sorso di bevande zuccherate non è sufficiente ad addolcire i leader della maggioranza.

