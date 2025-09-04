Bruxelles ha stroncato il decreto che disciplina le piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi taxi e Ncc, come Uber. Si tratta dell’ennesima risposta a un governo che elabora normative tese a proteggere determinate categorie
Per blindare taxi e balneari Meloni colleziona figuracce
04 settembre 2025 • 20:10
Bruxelles ha stroncato il decreto che disciplina le piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di servizi taxi e Ncc, come Uber. Si tratta dell’ennesima risposta a un governo che elabora normative tese a proteggere determinate categorie