Un intreccio tra nomine futuri e appalti a società “amiche” ruota intorno al sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, e le fondazioni lirico-sinfoniche. L’Anfols, associazione che raccoglie tutte queste fondazioni, ha deliberato un appalto da 10mila euro all’azienda di famiglia dell’uomo macchina della fondazione Arena di Verona, Andrea Compagnucci. Ufficialmente è il direttore del marketing e del fundraising, di fatto il braccio operativo della sovrintendente dell’Arena, Cecilia Gasdia, figura vicinissima a Mazzi. Il sottosegretario, come raccontato da Domani, è del resto di casa nell’anfiteatro veronese. Il progetto è stato caldeggiato dal sottosegretario in prima persona e proposto da Fulvio Macciardi, presidente Anfols, e candidato preferito di Mazzi per il teatro San Carlo di Napoli.

La vicenda inizia l’11 marzo scorso, quando dopo mezzogiorno si è svolta l’assemblea di Anfols. Macciardi è tornato ­«sulla possibilità, accennata nell’ultima assemblea, di usufruire di una società che possa sostenere l’Anfols nell’organizzazione di eventi come rappresentanza del sistema della lirica sul territorio nazionale, nel rapporto con la Rai e i grandi players della comunicazione», si legge nella bozza del verbale, visionata da Domani. Insomma, l'idea era di appoggiarsi a un service esterno per cercare contributi e sponsorizzazioni.

La proposta, in un primo momento, aveva suscitato «perplessità» da parte di alcuni sovrintendenti. Non tutti erano inizialmente convinti del progetto per il timore di sovrapposizione nella ricerca fondi. Ma, come riferito da Macciardi, «c’è stata la sollecitazione del sottosegretario Mazzi» per appaltare il servizio. Una pressione sufficiente a far mutare l’orientamento ai sovrintendenti riottosi.

Del resto la Rai e i teatri sono i territori prediletti del sottosegretario. E su chi è ricaduta la scelta? Sulla Esserci Lab, società con sede a Civitanova Marche (Macerata). Il fondatore è Andrea Compagnucci, manager che Mazzi conosce e apprezza visto il ruolo di capo del marketing ricoperto all’Arena di Verona, già prima che il sottosegretario approdasse al ministero della Cultura. La società era stata l’unica, come ha spiegato nella riunione Macciardi, a presentare «un’ampia e articolata proposta».

La Esserci Lab è la creatura di famiglia di Compagnucci. La moglie Sara Francia è presidente e titolare del 50 per cento delle quote, attraverso un’altra srl, la Civicom. Francia divide equamente la proprietà con il consorte, che è consigliere della società. Durante l’assemblea, la sovrintendente dell’Arena di Verona, Cecilia Gasdia, all’estero per impegni lavorativi, ha voluto esprimere il sostegno pubblico all’iniziativa. Senza badare alle ragioni di opportunità sull’avallo dell’incarico assegnato alla società privata di un suo manager.

L’unico a fissare dei paletti è stato Claudio Orazi, all’epoca ancora sovrintendente del teatro Carlo Felice di Genova, che ha avallato l’iniziativa «con il limite che la contrattualizzazione avvenga su aspetti che non interferiscono con le attività delle singole fondazioni lirico sinfoniche nel campo del marketing e delle sponsorizzazioni».

Alla fine del dibattito l’assegnazione dell’appalto da 10mila euro è stata votata all’unanimità per l’intero 2025. Una somma utile alla società di Compagnucci, che secondo il bilancio del 2023 ha movimentato meno di 500mila euro e che vanta utili annuali di poco superiori ai 50mila euro.

Fin qui l’appalto già assegnato. La partita sull’Anfols riguarda anche il futuro. Macciardi è a rischio decadenza dalla carica di presidente, perché non è più sovrintendente al teatro comunale di Bologna, dove è arrivata Elisabetta Riva. Mazzi sta spingendo per la convocazione di un’assemblea straordinaria che voti la proroga di Macciardi, rafforzando così la candidatura per la sovrintendenza del San Carlo di Napoli.

Un’operazione su cui il sottosegretario è disposto a far sentire tutto il proprio peso politico, senza ascoltare nessuno, nemmeno tra gli alleati. Nei giorni scorsi si era vociferato di un incontro tra Mazzi e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sul tema fondazioni lirico sinfoniche. Magari allargando l’incontro ai rappresentanti di Lega e Forza Italia. Il tavolo, però, non c’è stato. Anche perché il sottosegretario meloniano vuole proseguire senza vincoli.

