Probabile comunque il no al testo grillino. Resta che Schlein presto dovrà confrontarsi con il sindaco di Roma per scegliere una linea e così frenare le uscite estemporanee dei singoli. Difficile che la storia non salti fuori alla prima riunione di direzione, giovedì alle 15 e 30.

Il tema non è all’ordine del giorno della riunione dei deputati convocata oggi alle 18 e 30 sul decreto Pnrr. La segretaria non ci sarà. Ieri una lunga telefonata con Gualtieri.

Boccia contro Conte: «Inaccettabile aprire una discussione su un odg che non c’entra nulla col provvedimento di cui si sta discutendo. Una cosa che di solito la fa un partito che prova a mettere in difficoltà un altro partito».

Quando il gioco si fa duro, nel Pd scende in campo Francesco Boccia. Che è un senatore, e quindi non deve decidere se dire sì o no all’ordine del giorno contro il termovalorizzatore romano che M5s presenterà alla camera, e che verrà votato dopo la fiducia al Pnrr, domani pomeriggio o giovedì mattina. Boccia dà una mano a Elly Schlein per mettere in linea tutto il Pd, che invece è attraversato da dubbi sull’opera fortissimamente voluta dal sindaco Roberto Gualtieri: «Noi facciamo opposizione al governo Meloni, se c’è qualcuno che si illude con un odg di creare problemi ad altri partiti di opposizione, si sbaglia», spiega al Tg1.

Al momento il Pd voterà no all’odg, anche se per l’ufficialità si aspetta di leggere il testo: «Quel che troviamo inaccettabile è aprire una discussione su un odg che non c’entra nulla col provvedimento di cui si sta discutendo. Una cosa che di solito la fa, in maniera ostruzionistica, un partito che prova a mettere in difficoltà un altro partito».

Ma è proprio questo l’obiettivo di M5s e rossoverdi, che cominciano ad accusare il colpo della competizione a sinistra della neosegretaria del Pd. La versione di Schlein è che i Cinque stelle fanno un gesto ostile nei suoi confronti, innanzitutto. Quindi chi lo vota non la ama. Non è all’ordine del giorno della riunione dei deputati (convocata oggi alle 18 e 30 sul decreto Pnrr), dove peraltro la segretaria non ci sarà, assenza che non è piaciuta a tutti. Se ne parlerà sicuramente domani pomeriggio alla prima conferenza stampa in cui la segretaria si sottoporrà alle domande dei cronisti, alle 14 e 30 alla sede nazionale, il Nazareno, subito prima del voto d’aula.

Il no favorito

Alla vigilia resta comunque quotatissimo il no. Ieri Schlein si è confrontata con il sindaco di Roma. Una lunga telefonata per chiarire lo stato dell’arte. Anche perché è difficile che la storia non salti fuori alla prima riunione di direzione, giovedì alle 15 e 30.

Il Nazareno e il Campidoglio si vengono dunque incontro. Schlein non sconfessa il sindaco. Che, a sua volta, ha tutta la comprensione della nuova situazione – la segretaria che deve baciare il rospo inceneritore – e ha dato la disponibilità a discutere di tutto quello che non è la ciminiera, ormai considerata praticamente inarrestabile. Gualtieri domani avrà gli ambientalisti in sit-in sotto il Campidoglio, guidati dall’ex sindaca Virginia Raggi, a sua volta presidente della commissione Expo 2030, infischiandosene del fatto che in queste ore i commissari del Bureau sono in visita a Roma. ll sindaco può concedere alla sua nuova segretaria di aver sbilanciato il suo discorso pubblico sulla chiusura del ciclo dei rifiuti sul lato dell’opera contestata, anziché sul potenziamento della raccolta differenziata della capitale dal 40 per cento al 65. E assicura che il termovalorizzatore non sarà usato come scusa per rallentare la raccolta.

Difficile invece che si possa “rimpicciolire” l’opera, l’ipotesi che circola fra gli ambientalisti “dialoganti”: la procedura è partita, il piano c’è già, e presto sarà lanciata la gara per un impianto da 600mila tonnellate. Modificare il progetto significherebbe ricominciare da capo. A meno che non si viri verso un impianto “modulare”.

La soluzione possibile

Al netto del voto sull’odg, urge dunque trovare una quadra interna che non faccia perdere la faccia né a Schlein né al sindaco. Dà una mano Stefano Bonaccini: «Ho sentito dire da qualcuno che un termovalorizzatore significa rinunciare alla raccolta differenziata. Informo che l’Emilia-Romagna ha diversi termovalorizzatori, fatti non da me, anzi qualcuno io l’ho anche spento, e nonostante questo la raccolta differenziata è al 73 per cento e nel nuovo Piano rifiuti regionali appena approvato arriveremo all’80».

Il termovalorizzatore s’ha da fare, per il presidente: «Il tema è che bisogna arrivare a un punto nel quale ci si deve domandare: è giusto che per evitare impianti, che altri hanno, per paura di prendere un fischio o voti, portare la propria spazzatura in giro per l’Italia con camion che inquinano molto di più di un termovalorizzatore?». Bonaccini parla a Conte, perché Schlein intenda.

