Incubo terzo mandato. Da destra a sinistra, da nord a sud, il limite dei due mandati confermato dalla Consulta che ha deciso contro la legge approvata da Vincenzo De Luca toglie il sonno ai leader nazionali. Preoccupati dai corposi pacchetti di voti che portano i vari Zaia, Fedriga e De Luca, ma anche i volti del primo Movimento 5 stelle come Paola Taverna o Roberto Fico.

Il groviglio – che riguarda allo stesso modo maggioranza e opposizioni – non accenna a risolversi, con i leghisti pronti a battere il ferro finché è caldo. Anche se da Fratelli d’Italia, a più voci, confermano la linea della premier Giorgia Meloni, che non ha nessuna intenzione di rivedere il tetto, ma si sarebbe mostrata disponibile a trovare un accordo con Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, per trovare un compromesso sulla questione del decreto che prevede il commissariamento per le regioni che non sono in grado di accorciare le liste d’attesa.

Nel frattempo il presidente deve anche risolvere le tensioni nella sua maggioranza, scatenate in parte dall’attacco di un ministro meloniano, il pordenonese Luca Ciriani. Ieri pomeriggio sembra aver trovato una soluzione. «La coalizione insieme mi ha chiesto di assumere un ruolo aggiuntivo di garante di ambito della colazione, per garantire continuità e rilancio dell’azione stessa dell’amministrazione» ha detto dopo il confronto con i partiti della sua maggioranza, promettendo di portare in Consiglio una mozione e chiedere la fiducia.

Resta duro Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento, che con la legge regionale che avrebbe dovuto tutelarlo ha messo in moto l’ultimo scontro interno al governo tra Lega e FdI. Al Festival dell’economia di Trento ha cavalcato le notizie di cronaca, proponendo di riaprire il dialogo sul terzo mandato il prima possibile. «Qualcuno dice che si può ridiscutere subito, facciamolo, non aspettiamo le elezioni del Veneto e della Campania» ha detto. «Rilevo casualmente che a parte De Luca ed Emiliano, gli altri governatori che chiedono con forza il terzo mandato sono quelli della Lega e delle regioni del nord». Una frecciata nemmeno tanto nascosta, che può contare sulla sponda del ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli, che dice che il terzo mandato in Trentino è «assolutamente legittimo».

Non è dello stesso avviso Adolfo Urso, che dallo stesso festival ha detto la sua. Il ministro delle Imprese ha tirato in ballo il trattamento riservato da Fugatti alla sua ormai ex vice Francesca Gerosa, a cui – mettendo mano alle deleghe – ha sottratto la vicepresidenza e la responsabilità alla Famiglia dopo che il nome dell’esponente di Fratelli d’Italia era circolato come possibile alternativa meloniana a Fugatti. «Credo che Francesca Gerosa sia la vittima di una ritorsione politica, mi dispiace» ha detto il ministro.

«Non riesco a capire se il problema del terzo mandato riguarda le specificità della provincia autonoma di Trento o quelle delle regioni autonome o quelle di una delle regioni ordinarie perché ogni volta viene data una giustificazione diversa, oppure è semplicemente la necessità di mantenere comunque il potere a prescindere». Insomma, il compromesso sembra più lontano che mai.

I demoni della sinistra

Ma se Sparta piange, Atene non ride. Perché il terzo mandato, in regione o all’interno del partito, tiene col fiato sospeso anche il centrosinistra. Elly Schlein, sempre da Trento, ha mandato un messaggio in direzione Napoli. «Questa regola l’abbiamo fatta valere anche rispetto ai nostri amministratori nonostante la loro grande qualità. Ci stanno aiutando a costruire il dopo» ha detto la segretaria. Forse non è un caso che qualche ora dopo De Luca, durante la sua rituale diretta del venerdì, è tornato a parlare del suo partito in toni poco dialoganti. «Nel Pd per fare carriera bisogna essere imbecilli. C’è gente, i politici politicanti, che a Roma sta facendo la distribuzione dei pani e dei pesci, una regione a me, una regione a te, a prescindere dai problemi, dagli interessi delle nostre famiglie e delle nostre imprese».

In Campania la spaccatura tra Nazareno e deluchiani si fa sempre più profonda, ma intanto anche il Movimento 5 stelle ha dovuto affrontare il suo dilemma sul terzo mandato: gli ex grillini lo prevedevano nelle regole del partito ma il Consiglio nazionale, nei giorni scorsi, ha dato il via libera al superamento della norma. Le deroghe prevedono la ricerca di un consenso non inferiore al 75 per cento degli iscritti.

In più, la nuova regola prevede uno stop and go con una pausa di cinque anni prima della ricerca del terzo mandato. Ci sono ancora dei dettagli da normare, dalla gestione del “mandato zero” alla differenziazione dei comuni più grandi da quelli più piccoli (e le conseguenze sull’opportunità di candidarsi in centri più o meno popolosi), ma lo scoglio che era tanto caro al fondatore defenestrato Beppe Grillo è stato definitivamente superato. Ovviamente, la vicenda si intreccia con le regionali che preoccupano anche gli altri leader: Roberto Fico grazie alla deroga è pronto per conquistarsi la candidatura in Campania con la benedizione del Pd. E la disapprovazione di De Luca.

© Riproduzione riservata