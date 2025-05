Salvini e i leghisti votano contro la decisione di impugnare il “salva Fugatti”. Crisi in Friuli, caos in Veneto e Lombardia, Meloni non va al festival delle regioni

Lo scontro sulla concessione del terzo mandato ai presidenti delle regioni è la miccia che rischia di far saltare l’esecutivo Meloni. Rappresentazione plastica del livello di tensione: i ministri leghisti, vicepremier Matteo Salvini compreso, si sono opposti all’impugnazione davanti alla Corte costituzionale della legge provinciale trentina che concede di ricandidarsi al presidente uscente, il leghista Maurizio Fugatti. Il Consiglio dei ministri ha comunque deciso di procedere.

«Crisi di governo aperta», hanno tuonato le opposizioni a cominciare dal Pd. «Semplice scelta tecnica» è stato il commento di fonti di palazzo Chigi. E anche Salvini ha parlato di «questioni locali». Quel che è certo è che dal Trentino è partita una palla di neve che si sta trasformando in una valanga.

Per capire l’accaduto, bisogna partire dal 10 gennaio scorso, quando il governo ha deciso di impugnare alla Consulta la legge regionale della Campania, che permetteva il terzo mandato a Vincenzo De Luca. Anche in quel caso con voci critiche da parte della Lega ma senza aperto dissenso. Il 9 aprile la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge, mandando in frantumi anche i sogni del leghista veneto Luca Zaia.

Tuttavia, il solo dispositivo lasciava aperto un interrogativo: ciò che vale per le regioni ordinarie vale anche per quelle a statuto speciale? No, secondo i territori autonomi. Detto fatto, Fugatti ha approvato una legge provinciale sul terzo mandato, anche a costo di spaccare la sua maggioranza (due meloniani l’hanno votata e poi hanno lasciato FdI, che era contraria).

Muoversi prima di leggere le motivazioni della sentenza campana si è rivelato un azzardo. La Consulta ha infatti richiamato una sua precedente pronuncia del 2023 in cui aveva dichiarato l’incostituzionalità di una legge sarda sui mandati ai sindaci che si discostava dal Testo unico sugli enti locali: la legge statale bilancia principi costituzionali vincolanti anche per gli statuti speciali e un diritto fondamentale come l’elettorato passivo deve essere omogeneo. La Consulta ha anche scritto «l’eventuale illegittimità costituzionale ben può essere fatta valere in via incidentale», impugnando davanti a un giudice. Per questo il governo ha parlato di scelta tecnica, anche in conformità con quanto fatto con la Campania.

Così si è scoperchiato il vaso di Pandora della Lega. Massimiliano Fedriga, presidente dell’autonomo Friuli-Venezia Giulia – capito che la strada per il terzo mandato è quasi impercorribile – ha approfittato del casus belli offerta da un’intervista del ministro meloniano Luca Ciriani (il cui feudo elettorale è Pordenone) in cui criticava la gestione della sanità in regione: gli assessori leghisti, di Forza Italia e quelli eletti con la sua civica hanno rimesso le deleghe.

Così Fedriga potrà dichiarare la crisi di giunta, tornare al voto e ricandidarsi, perché il mandato viene considerato svolto una volta superata la metà, che per lui scatta a ottobre. Andando a elezioni anticipate e vincendole, guadagnerebbe altri due anni e mezzo. Sempre che Fratelli d’Italia lo permetta e che Fedriga decida di andare fino in fondo.

La crisi politica

Impossibile ridurre il pasticcio a una semplice questione tecnica o regionale. A chiarirlo sono stati proprio i leghisti. «Violati i principi della nostra autonomia» e «l’impugnativa è una scelta politica», scrivono in una nota le parlamentari leghiste trentine, facendo eco alle dichiarazioni del governatore Fugatti. E la battuta del giorno arriva dal Veneto, dove la Lega non aspettava altro che di riportare al centro la questione. «La matrice dei leghisti veri è autonomista e federalista, la matrice di questi signori è centralista e nazionalista», ha detto l’assessore veneto Roberto Marcato, che ha sottolineato come anche l’autonomia sia sparita dall’agenda dell’esecutivo.

Il solco è tracciato ed è profondo, con buona pace dei pontieri che stanno tentando di ricucire. In Friuli l’incaricato è il deputato di FdI Walter Rizzetto che ha definito «legittima» la scelta del Cdm, «ma ricomponiamo la frattura interna in Friuli». Anche Fedriga ha voluto smorzare: «Il terzo mandato non c’entra». La crisi sarebbe nata a causa delle dichiarazioni di Ciriani.

Tuttavia, che siano dissapori personali o questioni di mandato, è conclamato che lo scontro tra Lega e FdI, dai margini dell’impero, sta arrivando a Roma. Nessuno arretra. Via della Scrofa rivendica il no al terzo mandato e punta almeno a una grande regione del nord (se non il Veneto, la Lombardia). Via Bellerio sbatte i pugni ed è pronta a far saltare tutto sventolando la bandiera autonomista.

Il punto di caduta dovrebbe essere un vertice (romano), ma chi segue il dossier parla di una Meloni, stanca delle pretese dell’alleato e che, nel frattempo, ha approfittato di una provvidenziale febbre per non essere a Venezia, al festival delle regioni dove era anche Fedriga. Proprio lì il presiedente Sergio Mattarella, parlando di autonomia, ha sottolineato il principio della «leale collaborazione» tra stato e regioni. Chissà quanto ascoltato.

