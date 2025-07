Il “Celeste” di nuovo in campo dopo la condanna per corruzione e il carcere. L’ex presidente della Lombardia lancia “PIM” con Cl nel cuore e un’agenda pronta, mille consiglieri, 754mila imprese e un messaggio al centrodestra: «Siamo determinati a dire la nostra»

Come se fosse un fastidio, un ospite che rovina la festa. Il ritorno di Roberto Formigoni, ex presidente lombardo che ha scontato una condanna a 5 anni e 10 mesi per corruzione, «era nell’aria», commentano nella Lega stizziti.

Un lavorìo, quello del “Celeste”, cominciato da tempo con voci su candidature, apparizioni in convention berlusconiane, sortite al Pirellone, visite al parlamento. Ora, come scritto da Italia Oggi, c’è la firma. Lo scorso 10 luglio, nello studio notarile Olivares in via Larga a Milano, è stato depositato lo statuto del nuovo movimento “Per un’Italia migliore” (PIM), siglato da Formigoni come presidente onorario e da 28 soci fondatori da tutta Italia.

Entro fine mese, racconta il quotidiano, si terrà l’assemblea costitutiva per assegnare le cariche sociali e avviare la piena operatività del progetto. Attorno ruotano 754mila piccole, medie e microimprese aggregate in EFEI (l’Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la formazione) con vertici e dirigenti sindacali e professionisti. I nomi che lo “accompagnano” sono quelli di Daniele Gregorio Scalise (fondatore EFEI), David Conti (presidente), Filippo Fordellone (medico, docente all’Università Tor Vergata), oggi presidente di fatto del PIM.

L’idea, racconta ancora Italia Oggi, era stata già declinata a inizio giugno, sul palco del congresso di Fiuggi della Confederazione Es.a.ar.co (che vede EFEI al suo interno), quando Formigoni osservava: «Li frequento da un paio d’anni, mi hanno colpito per spirito combattivo e valori cristiani».

«Possiamo contare su circa mille consiglieri comunali», dichiara Formigoni con la sicurezza che gli deriva da una carriera politica infinita, conquistata prima come esponente della Dc lombarda e poi con Silvio Berlusconi, passato indenne dalla Prima alla Seconda repubblica, sempre fedele a Cl. «Siamo determinati a dire la nostra sulle questioni più importanti, nazionali e internazionali. Senza dimenticare la dottrina sociale della chiesa».

Ritorno alle origini

Per il Celeste è un ritorno alle origini. Era il 1975 quando ha fondato il Movimento popolare. Cinquant’anni dopo, eccolo di nuovo lì, alla testa di un altro “movimento” (parola chiave, mai partito) costruito stavolta attorno ai sindacalisti dell’Efei e all’idea di rappresentare la vera costola cattolica del centrodestra.

Oggi ha 78 anni, ha attraversato mezzo secolo di politica italiana cambiando sigle come fossero abiti della domenica: Dc, Ppi, Cdu, Cdl, Pdl, Ncd. Sempre eletto. Eurodeputato, deputato, senatore, ma soprattutto presidente della regione Lombardia per diciotto anni, il tempo che basta a mettere radici e impiantare un sistema. Il suo.

Dagli yacht alle aule dei tribunali, fino alle docce fredde del carcere di Bollate, dove ha scontato una condanna definitiva per corruzione. Cinque anni e dieci mesi per favori e rimborsi non dovuti all’Istituto Maugeri di Pavia e all’ospedale San Raffaele di Milano per circa 200 milioni. In cambio vacanze, voli, cene, l’acquisto scontato di una villa, regali. “Benefit” per 6,6 milioni di euro. I giudici lo hanno chiamato «sistema corruttivo». Lui, come da manuale ciellino, ha sempre preferito altri termini: amicizia, fiducia.

Oggi, da uomo libero, promette: «Porteremo il nostro programma nei tavoli che contano». Tra i progetti anche quello migrazione sicura, con Tunisia e paesi africani che escono dalle tragedie dei barconi e arrivano via aereo formati, assicurati, sicuri.

Da giorni, camicia nera decorata da bianchi mandala e posa da guru, discetta sulle reti lombarde di Europa e sanità. Un ritorno che spacca. Mai leghista, delfino di Berlusconi tra i tanti, con la benedizione azzurra, sembra parlare proprio contro la Lega.

Lo fa nel momento in cui FdI vuole prendersi la Sanità lombarda, e il presidente Attilio Fontana è costretto a difendere il suo fedelissimo, Guido Bertolaso, dalle mire meloniane. Così il Celeste rientra dalla finestra e si piazza proprio al centro della stanza. Non dice “io comando”, ma vuole dettare l’agenda. Un’ombra lunga, quella dell’ex dominus, che ritorna e assedia il cuore del potere padano.

