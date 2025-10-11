urne aperte nella regione

Toscana al voto, tutti contro Meloni. A sinistra è sfida anche tra i riformisti

Il leader di Iv Matteo Renzi con il presidente uscente della Regione Toscana Eugenio Giani e candidato per il centrosinistra,a Firenze per la chiusura della campagna elettorale in Toscana
Il leader di Iv Matteo Renzi con il presidente uscente della Regione Toscana Eugenio Giani e candidato per il centrosinistra,a Firenze per la chiusura della campagna elettorale in Toscana
Daniela Preziosi
11 ottobre 2025 • 19:35Aggiornato, 11 ottobre 2025 • 20:33

Conte e Fratoianni attaccano la premier: «Noi fondamentalisti più di Hamas? Irresponsabile», «Ha superato il limite». Renzi punta sulla «Casa riformista». I riformisti del Pd preparano la nuova corrente. Con un ritorno a sorpresa: Luca Lotti

Ai toscani che domenica e lunedì vanno al voto, ma anche a quelli che non ci vanno, è arrivata una benedizione di papa Leone XIV, che ha salutato in piazza San Pietro i pellegrini arrivati da quella diocesi, ha ricordato le crisi aziendali che portano «al licenziamento di tanti lavoratori e tanti altri li lascia in cassa integrazione», e ha ricordato «l’importanza di garantire il lavoro a tutti», «una dimensione irrinunciabile della vita sociale». Una parentesi ecumenica, in week end di voto car

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.