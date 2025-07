Eugenio Giani mette sul tavolo la sua «disponibilità» a ricandidarsi, che è un po’ come mettere Elly Schlein di fronte a un fatto compiuto. E di colpo traballa tutto il delicato equilibrio che tiene in bilico i tavoli dell’alleanza di centrosinistra in Campania, Toscana e Puglia. Ieri il presidente della regione Toscana, incassata l’ennesima risposta evasiva della segretaria Pd sulla sua corsa, indiretta ma inequivocabile, ha mollato gli ormeggi e ha «formalizzato» la sua «disponibilità alla candidatura» per il bis alla guida della regione.

La mossa dovrebbe evitargli la prospettiva di restare a bagnomaria fino a agosto, termine informalmente indicato dal Nazareno per la chiusura delle alleanze. La Toscana andrà al voto il 12 ottobre, e Giani ha fretta di iniziare ufficialmente la sua seconda corsa. La mossa è studiata in punto di diritto e di regole interne al Pd: chiede un voto della direzione regionale, «ai sensi degli articoli 24 dello statuto nazionale e 31 di quello regionale».

In sostanza, se per scegliere il candidato non si svolgono le primarie di coalizione – e non si svolgono perché l’M5s non parteciperebbe – si dovrebbe procedere con le primarie di partito, a meno che la candidatura «non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’assemblea del livello territoriale corrispondente». Cioè la direzione regionale, dove Giani è convinto di avere una larga maggioranza.

Per questo ha deciso di dare una scossa alla lenta liturgia con cui Igor Taruffi, responsabile organizzazione dem, e Marco Furfaro, il toscano più vicino a Elly Schlein, stavano cercando di comporre la difficile alleanza con M5s e Sinistra italiana, che chiedono «discontinuità» con la stagione Giani: ovvero un altro candidato.

Negli ultimi giorni Giani si è sentito più forte: prima la classifica Governance poll dell’istituto Noto che lo ha piazzato al quarto posto fra i presidenti più graditi d’Italia, il primo fra quelli di centrosinistra. Poi il sondaggio dell’istituto Tecnè che lo ha dato vincente al primo turno con il 55-59 per cento. Poi la lettera di sostegno di oltre cento sindaci toscani. Ieri mattina dalle pagine della Stampa il presidente ha mandato a dire alla segretaria, con cortesia ma impazienza, che senza di lui nella regione «la vittoria non è scontata».

Ma Schlein, in mattinata, costretta dai cronisti nel corso di una conferenza stampa sui trasporti, ha risposto in tono gelido e evasivo sulle trattative ancora aperte: «Stiamo lavorando per chiudere le alleanze più competitive e più forti in tutte e sei le regioni che vanno al voto. Con il solito criterio testardamente unitario. Sono certa che lo faremo». Così Giani ha deciso di strappare. Provando a mettere la segretaria e Taruffi di fronte a un fatto compiuto. A cui sarà difficile non fare buon viso.

Giani dalla sua ha Stefano Bonaccini, presidente Pd e leader della minoranza, e tutta l’ala riformista del Pd toscano, ma anche l’ex sindaco di Firenze e oggi europarlamentare Dario Nardella. Tutti, o quasi, tranne il segretario regionale Emiliano Fossi, il candidato preferito di Schlein.

Il guaio è che ora, su tutti i tavoli dell’alleanza – quello toscano, quello pugliese e quello campano – M5s e Avs alzeranno il prezzo. A casa sua Giani si è già portato avanti offrendo punti programmatici che piacciono a sinistra: «reddito sociale inclusivo», «acqua pubblica» e «la battaglia per il trattamento di fine vita medicalmente assistito». E chiede subito un confronto con i due alleati riottosi e con «tutte le forze politiche e sociali della coalizione per costruire un fronte progressista e di sinistra che si proponga come forza di governo».

Da Nicola Fratoianni, leader di Sinistra italiana, arriva una prima disponibilità: «Il tema è come si costruisce politicamente e complessivamente un elemento di discontinuità, per noi non è mai stata una questione legata a una persona in particolare, quindi nello specifico a Eugenio Giani. Non lo era ieri, non lo è oggi». Angelo Bonelli, il verde suo socio in Avs, sottolinea che del resto «cambiare un presidente uscente senza una motivazione l’ho visto sempre con perplessità».

Il M5s non bacia il rospo

Ma i Cinque stelle fanno fatica a mandare giù il rospo. Martedì sera, su La7, Giuseppe Conte aveva nobilmente spiegato che le alleanze locali non sono uno scambio: «Siamo di grandissima generosità, sul territorio quando andiamo in coalizione non chiediamo mai la leadership»; in Campania «credo sia legittimo per il M5s esprimere un candidato, ma non ho condizionato un do ut des. Devono essere i territori a rivendicare, non Conte da Roma».

Ma è da Roma che filtra la prima reazione alle vicende toscane: «Dopo una legislatura di opposizione non era facile immaginare una convergenza» e Giani «è un’ipotesi che non scalda i cuori». Il campo largo per ora non c’è. E per Schlein è una priorità.

Nel frattempo un parte del Pd toscano si stringe intorno a Giani. Con parole anche opposte. Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, parla della ricandidatura come di «una scelta nel solco della continuità e dell’amore per la Toscana. Abbiamo affrontato sfide straordinarie, sempre con spirito di squadra e nel rispetto delle istituzioni. Ora, insieme, possiamo continuare questo percorso con ancora più energia e determinazione».

Invece Nardella fa un tentativo di mediazione con l’ala vicina alla segretaria, irritatissima dall’accelerazione: «Se il segretario regionale Fossi, dalla sua posizione autorevole, fa propria la disponibilità di Giani a ricandidarsi, e lavora per una coalizione larga anche con la disponibilità a una discontinuità sulla squadra di governo e sui temi, avrebbe la larghissima maggioranza del Pd dalla sua parte. E io sarei fra questi».

