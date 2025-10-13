Toscana, Giani domina: la rivincita del campo largo

true false

«Chi si è affrettato a dare per morta la nostra coalizione oggi ha preso una facciata». Per una volta, in diretta sui La7, la segretaria del Pd si lascia andare a quello che pensa. Ce l’ha con gli avversari, ma non solo: dopo le due sconfitte alle regionali, al Nazareno erano risultate troppo parziali le analisi severe sui media da parte di molti editorialisti. «A destra hanno cantato vittoria troppo presto. Sommando i voti assoluti delle tre regioni che hanno votato, il centrosinistra ha già pi