il governatore fa il bis

Toscana, Giani domina: la rivincita del campo largo

Elly Schlein e Eugenio Giani
Daniela Preziosi
13 ottobre 2025 • 20:47

I dem mantengono i consensi, la segretaria: «Conta l’unità, tutta l’alleanza ne beneficia». La Casa riformista di Renzi secondo partito del campo largo. Affluenza al 48 per cento 

«Chi si è affrettato a dare per morta la nostra coalizione oggi ha preso una facciata». Per una volta, in diretta sui La7, la segretaria del Pd si lascia andare a quello che pensa. Ce l’ha con gli avversari, ma non solo: dopo le due sconfitte alle regionali, al Nazareno erano risultate troppo parziali le analisi severe sui media da parte di molti editorialisti. «A destra hanno cantato vittoria troppo presto. Sommando i voti assoluti delle tre regioni che hanno votato, il centrosinistra ha già pi

