Il disastro Vannacci affonda la Lega. Meloni e FI sorridono

Nessuno nel centrodestra si aspettava davvero di poter vincere in Toscana. L’esito, però, ha dato molte indicazioni sul futuro dei rapporti di forza interni e certificato la crisi di consenso della Lega. Già dagli exit poll, infatti, la china della giornata è stata chiara. Il meloniano sindaco di Pistoia Alessandro Tommasi si è fermato al 40 per cento – proprio come la leghista Susanna Ceccardi nel 2020 – ma il suo partito ha potuto gioire, nel confermare il positivo trend nazionale. Fratelli d’