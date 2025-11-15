la legge di bilancio

Tra condono e scioperi, la doppia mossa elettorale di Fratelli d’Italia

Simone Alliva
15 novembre 2025 • 20:34

Da un lato il tentativo di riproporre una sanatoria edilizia per provare a conquistare voti nelle regionali in Campania, dall’altro la proposta di introdurre l’obbligo per i lavoratori dei trasporti di «comunicare sette giorni prima» la propria adesione alle serrate. Propaganda semplice per nascondere l’inutilità della manovra

Un classico per la destra in campagna elettorale, ai limiti dell’identitario. Il condono edilizio, proposto in passato da Silvio Berlusconi, questa volta lo ha messo sul tavolo Fratelli d’Italia, superando Forza Italia. L’emendamento alla manovra è stato presentato dal senatore Antonio Iannone che chiede di riaprire il condono edilizio del lontano 2003, quando a palazzo Chigi c’era appunto il Cavaliere. La misura potenzialmente riguarda tutta Italia ma nei fatti è stata pensata per la Campania c

