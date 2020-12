«Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione», questo il titolo del libro venduto a 6.99 su Amazon da Alex Green, “analista politico” che però «è pieno di pagine vuote». Sono infatti bianche tutte le 110 pagine di cui è composto.

Nella descrizione si legge: «Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti».

L’autore non si è fermato qui. Ha messo in copertina – rigorosamente nera – anche una presunta valutazione con cinque stelle e un virgolettato senza autore: «Piacevolmente onesto».

Una trovata molto apprezzata

L’autore non ha pubblicato altro e si cela ovviamente sotto uno pseudonimo, come spiega la sua breve biografia: «Alex Green è lo pseudonimo di un autore che cerca di aggiungere umore alla vita specialmente in questo momento cosi difficile».

Il singolare volume pubblicato a febbraio 2019 è diventato in questi giorni «Il più venduto» nella classifica di Amazon sui libri della sezione Scienze politiche e ha raggiunto la quarta posizione nei best seller del sito, dopo “Libro” di Maccio Capatonda, e prima di “A Babbo morto” di Zerocalcare.

Entusiasti gli acquirenti che gli hanno dato il massimo delle valutazioni: «Trovata geniale. Tante pagine vuote per descrivere Salvini e ciò che fa... cioè nulla. Purtroppo l'autore non è riuscito a scrivere niente di buono su di lui oltre al titolo».

O ancora: «Una lunga e faticosa lettura ma ne è valsa la pena. Grande capitano, continua così!!».

C’è anche chi non ha capito lo scherzo è c’è rimasto male: «È una vergogna ed un imbroglio. All'interno solo pagine bianche e senza nemmeno i numeri delle pagine.

Pagine a righe e basta che se credeva di fare colpo questo "analista politico" del m..ga ha dimostrato di essere un vuoto a perdere. Lui. Lo restituisco».

Ma sono molte di più le recensioni soddisfatte. Il 30 novembre 2020 un acquirente ha vaticinato: «Diventerà un bestseller».

