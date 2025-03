La premier per radici e per cultura è affine a Donald Trump. La sua pretesa nomea di “pontiera” suona sempre più velleitaria in un tempo nel quale il ponte si è palesemente spezzato

Un po’ tutti si chiedono se e come Giorgia Meloni verrà a capo del suo cerchiobottismo a fronte della lacerante divaricazione che si è prodotta tra gli Usa a guida Donald Trump e la Ue.

Al netto degli equilibrismi lessicali, delle parole studiatamente velleitarie – tipo la proposta-ballon d’essai di un vertice teso a ricucire la frattura tra le due rive dell’Atlantico – basta mettere in fila i fatti.

Meloni partecipa svogliata e malmostosa agli incontri promossi da Emmanuel Macron e Keir Starmer, sui quali si può eccepire, ma – va riconosciuto – mossi dal proposito di porre qualche rimedio al drammatico impasse con una iniziativa europea che scongiuri la capitolazione a Vladimir Putin.

Una riserva, la sua, su quegli incontri volonterosi, strumentalmente rivestita da “purismo” sospetto quando invoca il formato della Ue, ovvero il Consiglio d’Europa, ben sapendo che esso, grazie al vincolo del voto all’unanimità, è condannato alla paralisi (basta il dissenso dell’amico Viktor Orbán).

L’intervento alla convention dei conservatori Usa ove Meloni ha fatto un cenno di rito alla distinzione tra aggressore e aggredito, ma – ed è ciò che più conta – ha deciso di parteciparvi distinguendosi persino dai lepenisti francesi, che hanno lasciato quel consesso dopo il saluto romano di Steve Bannon.

Non ha proferito parola sul video osceno su Gaza diffuso dalla Casa Bianca che ha turbato e indignato l’opinione pubblica mondiale. A differenza di tutti i leader europei che contano Meloni non ha speso una parola di solidarietà per Volodymyr Zelensky vittima dell’agguato e della umiliazione inflittagli a Washington. Dopo lunghe ore di imbarazzato e codardo silenzio, la premier ha partorito la proposta di una forza di peacekeeping sotto egida Onu che la Russia mai e poi mai – lo ha già dichiarato a gran voce – farebbe passare nel Consiglio di sicurezza.

Funambola

Non è abbastanza per non dare credito a chi davvero si illude su Meloni, per radici e per cultura, affine a Trump e semmai per sposare la tesi/previsione di Romano Prodi ovvero che la Nostra sta andando là dove la porta il cuore?

Solo con un gradualismo e un funambolismo atti a far dimenticare le solenni promesse di sostegno a Zelensky. Chi può davvero credere che essa rinunci al vantaggio competitivo di capitalizzare il suo ostentato rapporto privilegiato con la coppia Trump-Musk, facendosi scavalcare dallo scalpitante Matteo Salvini? Nonostante la sua pretesa nomea di “pontiera” suoni sempre più velleitaria in un tempo nel quale il ponte si è palesemente spezzato.

Anche chi – io tra loro – pensa che porre fine alla guerra sia un imperativo categorico non più differibile mettendo nel conto una pace che inesorabilmente sconti un tasso di ingiustizia (la «pace giusta» nelle condizioni date non è nel novero delle concrete possibilità) non può avallare il modo brutale, predatorio e cinico con il quale i dirigenti Usa pretendono di dettarla d’intesa con Putin. Mettendo a verbale il trionfo di una visione del mondo che si fa beffe di ogni principio e di ogni regola. Una sorta di far west.

Domande scomode

E qui veniamo al nodo della portata della svolta rappresentata dal trumpismo sull’occidente inteso come universo comprensivo di Usa ed Europa. La folta schiera degli editorialisti mainstream, specie con l’incipit del conflitto in Ucraina, si è esercitato nell’accreditare la chiave di lettura della opposizione tra i valori dell’occidente e il resto del mondo, tra democrazie e autarchie, tra regno del bene e regno del male.

Pena esorcizzare il problema che si è squadernato davanti a noi tutto e solo intestandolo al caratteraccio di Trump, sarebbe tempo che ci si domandasse: cosa si intende per occidente? quali i suoi indubbi valori? quali i tradimenti di essi? ancora possiamo considerare gli Usa la più grande democrazia del mondo e confidare sui suoi anticorpi e i suoi contropoteri rispetto a una leadership (da notare: eletta recidivamente per una seconda volta) che si mostra tanto corriva con Putin, il teorico e il campione della eclissi delle democrazie liberali? Domande scomode ma ineludibili per stabilire chi siamo, chi vogliamo essere e se ci è ancora possibile abitare il mondo con dignità senza provare vergogna.

