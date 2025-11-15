Zaia city, faide e Manildo. Tutti i voti portano a Treviso

true false

Delle sette province venete, Treviso non è la più ricca perché il primato è di Vicenza, né la più turistica visto che al primo posto c’è Venezia. Non è nemmeno la più agricola, perché che il granaio del Veneto è Rovigo. Eppure la Marca ha in queste elezioni regionali il primato della politica, che la rende epicentro e contraddizione: ha dato i natali (entrambi sono nati a Conegliano) sia al candidato del centrosinistra - che di Treviso è stato anche acclamato sindaco - Giovanni Manildo, e al pre