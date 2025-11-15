Verso le regionali in veneto

Zaia city, faide e Manildo. Tutti i voti portano a Treviso

Giulia Merlo
15 novembre 2025 • 06:00

La città, guidata dalla Lega, è spaccata in due dalle tensioni tra leghisti e meloniani. Esatta rappresentazione di ciò che ovunque accade in Veneto, in attesa che le regionali ridisegnino i rapporti di forza

Delle sette province venete, Treviso non è la più ricca perché il primato è di Vicenza, né la più turistica visto che al primo posto c’è Venezia. Non è nemmeno la più agricola, perché che il granaio del Veneto è Rovigo. Eppure la Marca ha in queste elezioni regionali il primato della politica, che la rende epicentro e contraddizione: ha dato i natali (entrambi sono nati a Conegliano) sia al candidato del centrosinistra - che di Treviso è stato anche acclamato sindaco - Giovanni Manildo, e al pre

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.