L’estate 2025 può passare alla storia come quella del black-out tra Quirinale e palazzo Chigi. Per la prima volta dopo otto anni, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, potrebbe non promulgare una legge approvata dal parlamento.

Il decreto Sport rischia di essere rispedito alle Camere con «richiesta di nuova deliberazione» in pieno agosto con i parlamentari sparsi per l’Italia (e il mondo), in piena vacanza, per un decreto da convertire entro il 29 agosto, pena la decadenza. Un pasticcio firmato dal governo Meloni. Anche perché a quel punto o si rimette mano al contenuto oppure si arriva al corpo a corpo approvando il testo così com’è. Costringendo il capo dello Stato a firmare e provocando un cortocircuito istituzionale gravissimo.

Le cronache degli ultimi giorni raccontano che due articoli di legge non hanno convinto gli uffici della presidenza della Repubblica: il primo sulla presenza della società pubblica Sport e Salute negli eventi beneficiari di contributi pubblici per almeno 5 milioni di euro e il secondo sul funzionamento della commissione di vigilanza sui conti delle società professionistiche, fortemente voluta dal ministro dello Sport, Andrea Abodi. Ma che ha sollevato dubbi nelle federazioni, in particolare la Figc.

Il caos Sport

Il decreto era stato approvato già alla Camera e trasmesso al Senato, quando sono trapelati i rilievi informali mossi dal Colle, soprattutto per una questione di metodo: lo strumento del decreto non è ritenuto adeguato per interventi di natura ordinamentale. Il governo, nella giornata di ieri, ha aumentato il livello di confusione, in preda a una tensione interna tra chi avrebbe preferito lo scontro e chi invece preferiva una mediazione.

Così prima ha accolto solo una parte dei rilievi, eliminando la disposizione sulla commissione per i conti delle società, poi ha fatto sapere di voler accogliere anche l’altra richiesta facendo saltare la norma Sport e Salute, mandando infine il testo in aula a palazzo Madama per velocizzare l’iter. Con le modifiche, in ogni caso, si rende necessaria la terza lettura a Montecitorio, inserita subito nel calendario. Le correzioni, tuttavia, potrebbero non bastare.

Il ministro Abodi ha fatto professione di ottimismo: «Rispettosamente andiamo avanti». Ma l’aria è pesante. Il balletto sulle modifiche non ha contribuito a fluidificare le cose. Il Quirinale si riserva di leggere il testo finale per una valutazione complessiva. È certo che a palazzo Chigi si siano mossi i pesi massimi. Il dossier è stato sottratto ad Abodi ed è finito sulla scrivania dei sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, mentre il ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani, ha tenuto le fila del dialogo con gli uffici del Senato. La fibrillazione ha raggiunto livelli mai visti in questa legislatura.

L’ultima volta (e unica nei suoi due mandati) che Mattarella non ha firmato una legge risale all’ottobre del 2017, con il governo Gentiloni, sulle «misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo». Da allora è trascorsa una legislatura e mezzo, senza che il capo dello Stato abbia fatto ricorso a questo suo potere (previsto dall’articolo 74 della Costituzione). Ora, in privato, nessuno lo esclude sul decreto Sport, finito sotto la lente del Colle.

Del resto questo provvedimento è solo la punta dell’iceberg. La misura è stata colmata giorno dopo giorno a colpi di decreti omnibus firmato dal governo Meloni e dei continui ricorsi ai voti di fiducia (quasi 100) in parlamento per blindare i provvedimenti.

Anche il decreto Economia, ora all’esame della Camera, ha sollevato le perplessità fin dalla sua natura di “provvedimento omnibus”, che il Colle ha spesso criticato, chiedendo di eliminare decine di emendamenti. A poco sono servite la prese di posizione dei presidenti delle Camere, soprattutto Lorenzo Fontana, che alla recente cerimonia del ventaglio ha sottolineato «l’eccessiva decretazione d’urgenza».

Mattarella, negli anni, ha lanciato una serie di moniti per chiedere di rispettare il corretto iter parlamentare. Il Colle ha anche avviato dei contatti informali con i presidenti delle commissioni parlamentari sull’attinenza degli emendamenti depositati per la correzione dei vari decreti.

Il capo dello Stato ha sempre fatto di tutto per evitare lo scontro frontale. L’ultima volta che il presidente della Repubblica ha ufficialmente manifestato «perplessità» su una legge era a gennaio 2024 e si trattava della concessioni per gli ambulanti. Il testo era stato promulgato, contestualmente è stata inviata una lettera ai presidenti delle Camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, per evidenziare gli aspetti che non funzionavano. Era successo in precedenza su altre concessioni, quelle per i balneari. Ma con il decreto Sport la misura è stata superata.

