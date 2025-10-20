Trump imbarazza Meloni su Kiev e Ue. Pd e M5s attaccano

Nel filmato condiviso dal tycoon Meloni ipotizza di svincolarsi dall’Ue sui dazi e di ridimensionare il sostegno all’Ucrania. Le opposizioni: «Deve riferire subito in Aula»

L’imbarazzo c’è, ma il governo punta al silenzio per evitare di alimentare la polemica, soprattutto quando a guastare la giornata di Giorgia Meloni è stato il suo principale alleato, il presidente americano Donald Trump. La vicenda è la rappresentazione plastica dei pericolosi cortocircuiti prodotti dalle fake news. I fatti: Trump, attraverso il suo social network Truth, ha ricondiviso un video proveniente da un account vicino alla galassia Maga (Make America great again, il motto del presidente