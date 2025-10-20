Un fake-post dalla casa bianca

Trump imbarazza Meloni su Kiev e Ue. Pd e M5s attaccano

Il presidente Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni
Giulia Merlo
20 ottobre 2025 • 19:55

Nel filmato condiviso dal tycoon Meloni ipotizza di svincolarsi dall’Ue sui dazi e di ridimensionare il sostegno all’Ucrania. Le opposizioni: «Deve riferire subito in Aula»

L’imbarazzo c’è, ma il governo punta al silenzio per evitare di alimentare la polemica, soprattutto quando a guastare la giornata di Giorgia Meloni è stato il suo principale alleato, il presidente americano Donald Trump. La vicenda è la rappresentazione plastica dei pericolosi cortocircuiti prodotti dalle fake news. I fatti: Trump, attraverso il suo social network Truth, ha ricondiviso un video proveniente da un account vicino alla galassia Maga (Make America great again, il motto del presidente

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.