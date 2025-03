Per i repubblicani è sempre stato un intralcio, da ridurre al minimo. La bestia doveva dimagrire, mentre l’attuale presidente vuole proprio farla a pezzi. All'aspirante re non basta che i capi di alcune agenzie federaii abbiano già lasciato l'incarico. Anche dai nuovi vertici, da lui scelti, esige sottomissione

Il peggior nemico degli Usa è il suo vertice: la lezioncina del vicepresidente J. D. Vance alla Ue va rovesciata, medice, cura te ipsum. Sconvolti da decisioni e parole di Donald Trump, trascuriamo come questi stia disossando l’amministrazione federale. Da sempre, per i repubblicani i soldi devono restare ai cittadini, che sapranno meglio dello stato cosa farne.

Di qui la riduzione delle tasse (a vantaggio soprattutto dei grandi redditi) e la concentrazione di redditi e patrimoni nell'1 per cento più ricco, ora a livelli degni della Gilded Age di fine '800. Per i repubblicani lo stato era il problema, non la soluzione. La bestia doveva dimagrire, invece vuole proprio farla a pezzi il Project 2025, da cui Trump ha finto di distanziarsi in campagna elettorale, per poi abbracciarlo da eletto.

Se ne incarica Elon Musk, il più ricco del reame, che guida il Department of government efficiency. Il nome Department è fuorviante, non è un ministero ma un consulente esterno, senza poteri propri; sta nell'appoggio di Trump – finché c'è – il suo vero potere, sfregio alla repubblica federale.

Smantellare tutto

Il Trump II smantella a 360 gradi, nel vuoto normativo, strutture federali e agenzie: sanità, istruzione, traffico aereo, amministrazione fiscale, vigilanza ambientale, parchi nazionali, autorizzazioni ai farmaci, etc.

Il governo ordina ai procuratori federali di chiudere indagini invise al capo, e avviarne altre a lui gradite: i procuratori si dimettono ma saranno sostituiti. Ora un ordine esecutivo di Trump obbliga le agenzie federali a sottoporre al governo, in bozza, le norme allo studio; sarebbe un colpo d'accetta ai check and balance.

All'aspirante re d'America non basta che i capi delle principali agenzie abbiano già lasciato l'incarico (ma resta in carica il presidente della Fed). Anche ai vertici da lui scelti, Trump impone sottomissione, nonostante la complessità dei temi, che rende necessario delegare le decisioni a agenzie indipendenti, cui servono competenza e continuità.

L'America, va detto, s'interroga ogni tanto sulla liceità di tale preventivo esame presidenziale, che si fonda sulla teoria dell'unitary executive, finora però battuta da prassi e sentenze avverse. Se l'ordine esecutivo sarà sfidato in corte l'ultima parola l'avrà la Corte suprema, dove Trump gode di maggioranze a prova di bomba; eppure minaccia di non eseguire sue decisioni sfavorevoli.

Le basi della democrazia

Anche il direttore del Consumer Financial Protection Board (Cfpb), che vigila sulla correttezza delle banche, ha lasciato; il suo successore ad interim, anche neo direttore dell'Office of Management and Budget, Russell Vought, ha licenziato decine di dipendenti e congelato contratti per 100 milioni.

Il Cfpb è macchiato da un peccato originale, essere stato partorito, in era Obama, dalla senatrice Elizabeth Warren, preparata e assertiva, ergo bestia nera dei repubblicani. Ha anche nel suo mandato la colpa, deve scovare le condotte illecite delle banche, che non lo amano. Perciò Trump, Musk e ricconi vari, amici del popolo, lo segano di netto. Interrogato da Warren in Senato il presidente della Fed, Jerome Powell l'ha detto: senza Cfpb i consumatori sono inermi davanti alle banche. Alla scadenza Trump lo sostituirà.

Egli scassa le basi della democrazia; per farle servono decenni, basta poco per distruggerle, rifarle sarà penoso lavoro di generazioni. Mandare come vice all'Fbi l'impresentabile Dan Bongino ne distrugge la reputazione; amministrazioni cresciute in decenni avranno incrostazioni superate, ma sradicarle quando sono divenute parte integrante degli Usa è tutt'altra cosa. Inebriato dal successo, circondato da genuflessi adoranti, Trump vorrebbe il potere assoluto, incompatibile con la democrazia; data l'ondata montante di destra, questo ci riguarda molto.

Orizzonte 2026

Gli elettori Usa hanno eletto chi sbriciola lo stato, ma ora sono nudi come non mai davanti alla vita e la disuguaglianza è una minaccia senza precedenti alla democrazia liberale. Finirà o con il trionfo degli oligarchi cresciuti sugli oligopoli, non sul merito – l'ha qui scritto Giuseppe Pisauro – o con la loro sconfitta alle elezioni di Midterm, esito questo possibile ma improbabile; resta da vedere quale sarà allora la salute della federazione. Non possiamo dimenticare che cinque anni fa Trump cercò in ogni modo di negare la vittoria del rivale Joe Biden e ingiunse ai funzionari della Georgia, repubblicani, di trovare i voti mancanti per aggiudicarsi quel collegio elettorale. Onore a chi allora rifiutò, ma è difficile che lo stesso accada nel 2026.

© Riproduzione riservata