Cdp, nomine chiuse: malumori di FdI per il blitz su Turicchi

Stefano Iannaccone
23 ottobre 2025 • 07:00

L’ex presidente di Ita è diventato a sorpresa ad di Cdp real asset. L’operazione di Giorgetti (non concordata) ha irritato una parte di Fratelli d’Italia

Blitz, doppi incarichi e la partita del collegio sindacale ancora da sbloccare. La battaglia delle nomine, iniziata la scorsa primavera – quando erano scaduti i mandati – nella galassia Cassa depositi e prestiti è finita, le tossine non sono state del tutto smaltite. Sprint Turicchi La certezza è che Cdp Equity, Cdp real asset e Fintecna hanno nuovi vertici. Di mezzo ci sono nomine che – secondo quanto risulta a Domani – non sarebbero state adeguatamente condivise nel governo e ancora di più con

