gli equilibri nel centrodestra

Tutti contro Meloni. In Veneto e Campania è una sfida tra alleati

Il governatore del Veneto, Luca Zaia (s) e il candidato alla presidenza della regione Alberto Stefani alla kermesse della Lega per aprire la campagna elettorale
Giulia Merlo
16 ottobre 2025 • 19:21

Il leghista Stefani parla a Padova, assenti meloniani e azzurri. A sud FI vuole il primato. Sangiuliano rischia di incrociare Boccia

La pax romana ha portato ordine ai confini dell’impero del centrodestra ma, dal Veneto alla Campania fino alla Puglia, le regioni che andranno al voto il 23 e il 24 novembre sono in ebollizione. E non per gli avversari politici. In ogni territorio lo scontro è tutto interno alla maggioranza di governo. È nato insieme alla scelta dei candidati presidente (fatta a Roma). E continuerà fino alla chiusura delle urne, quando si capirà chi ha vinto e chi ha perso. Il Veneto La dimostrazione più plast

Giulia Merlo

Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.