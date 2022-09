La giornata politica si snoda tra botta e risposta elettorali, la geopolitica si intreccia allo spettacolo. Il leader della Lega è arrivato a Venezia insieme alla fidanzata Francesca Verdini che presenterà un documentario. Intanto continuano le preoccupazioni per il metano e il leader della Lega attacca ancora una volta le sanzioni. Il segretario del Pd Enrico Letta ha criticato la legge elettorale.

17:06 – Prima riunione d’Aula dopo le vacanze a Palazzo Madama. In agenda il decreto Aiuti bis. La presidente della Camera, Elisabetta Casellati, ha ricordato lo scomparso senatore Niccolò Ghedini e la senatrice a vita Elena Cattaneo il giornalista Piero Angela.

16:10 – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato questo pomeriggio a Palazzo Chigi il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’Energia atomica, Rafael Mariano Grossi.

Al centro dei colloqui vi sono stati la recente missione dell’AIEA presso la Centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina e uno scambio di vedute sullo stato del negoziato sul nucleare iraniano e sulla crisi energetica determinata dal conflitto russo-ucraino.

14:47 – Dalla Laguna, Salvini vede gli attivisti della Lega ma prima pubblica i selfie con Verdini, la fidanzata produttrice del documentario sul regista Franco Zeffirelli “Conformista ribelle”.

14:22 – Il segretario della Lega se la prende con le sanzioni: «L'Europa ha imposto delle sanzioni, stanno funzionando? Mi pare di no. Vogliamo andare avanti lo stesso? Ci stiamo, però non possono rimetterci i lavoratori italiani. L'Europa che impone delle sanzioni deve proteggere i lavoratori europei, se non lo fa l'Europa deve farlo il governo in carica. Altrimenti a novembre è una strage», ha aggiunto Salvini.

10:50 – Enrico Letta ha criticato la legge elettorale su Rtl.

© Riproduzione riservata