Dopo la conversione europeista di Matteo Salvini, e l’annuncio del voto su Rousseau del Movimento cinque stelle, il premier incaricato Mario Draghi conclude oggi il secondo giro di consultazioni politiche alla Camera: si parte alle 11 con gli Europeisti e si finirà con i Cinque stelle nel pomeriggio. Nel corso della giornata verranno ascoltati tutti i partiti maggiori: LeU, Pd, Fi e Lega. Nelle delegazioni non ci sarà il fondatore del Movimento, Beppe Grillo, che invece aveva partecipato. A sopresa, dopo che era circolata la notizia che Sivlio Berluscini non ci sarebbe stato, il leader di Forza Italia che non ha partecipato al primo giro di consultazioni, è arrivato a Roma. Domani Draghi vedrà i sindacati.

