Il governo Meloni fa fatica a confrontarsi. Che sia con la stampa o con il parlamento, la strategia preferita è quella della fuga. È il prezzo da pagare alle difficoltà di comunicazione, palesate in questi mesi a ogni curva. La stella polare è il caso Cutro: dopo la tragedia, la premier si è inabissata, limitandosi a parlarne il minimo indispensabile ed evitando addirittura di recarsi al palazzetto dello sport di Crotone per rendere omaggio alle bare delle vittime del naufragio.

Una scelta politica, ma soprattutto di immagine: il timore delle contestazioni ha prevalso sulla funzione istituzionale. E proprio a Cutro, il 9 marzo, si è celebrata l’ultima conferenza stampa, al termine di un consiglio dei ministri, in cui Meloni ha risposto alle domande dei giornalisti.

Figuraccia a Cutro

L’organizzazione della passerella-spot è stata approssimativa, persino le luci si sono rivelate inadeguate, con la scena che era troppo buia. Ma almeno la premier ha risposto, tra uno sbuffo e un’espressione infastidita, annunciando che sarebbe andata «volentieri» a portare l’ultimo saluto a chi era morto in mare. Un’intenzione che è rimasta tale.

Dopo lo scivolone, è calato il sipario sui confronti tra la leader di Fratelli d’Italia e i giornalisti. Ogni settimana si è tenuto un Cdm, ma in conferenza stampa si sono presentati i ministri. E non si può certo dire che siano mancati i temi rilevanti, come il Documento di economia e finanza, il primo firmato dall’esecutivo che traccia l'agenda economica per i prossimi anni.

La motivazione ufficiosa è che Meloni voglia lasciare spazio agli altri componenti della squadra di governo, ma il sospetto è che preferisca svicolare dalle domande sgradite, rivolgendosi agli elettori con il format degli “appunti di Giorgia”. Una comfort zone, senza un contraddittorio.

Scivoloni in serie

Da Palazzo Chigi non mancano imbarazzanti fughe di notizie sui provvedimenti, che richiedono immediate marce indietro, creando confusione tra gli addetti ai lavori. Figurarsi tra le persone comuni. Uno degli ultimi casi si è registrato sul decreto per le assunzioni che aveva generato tante aspettative in merito alla stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione.

All’atto pratico, però, il testo non ha previsto nulla di tutto questo. L’elenco prosegue con scivoloni al di fuori dell’ambito istituzionale, come il karaoke di Meloni con Matteo Salvini, alla festa di compleanno del leader leghista. Mentre a Cutro si piangevano i morti annegati, e loro due cantavano.

E dire che Meloni ha voluto potenziare l’organico in materia di comunicazione. Per questo ha corteggiato a lungo l’ex direttore dell’Agi, Mario Sechi, convocandolo a Palazzo Chigi, in qualità di capo ufficio stampa. Pur di averlo alla sua corte ha messo a disposizione uno stipendio da 180mila euro all’anno. La figura si è incasellata tra le altre già presenti nello staff della presidente del Consiglio, a cominciare dalla portavoce e amica di Meloni, Giovanna Ianniello.

Domande senza risposta

L’allergia al confronto non riguarda solo la stampa. Anche in parlamento il governo Meloni fa scena muta, non rispondendo alle interrogazioni arrivate sui tavoli ministeriali. Secondo un rapporto di Openpolis, l'esecutivo ha risposto, fino alla fine di gennaio, solo nel 27,2 per cento dei casi. È il dato più basso dell'ultimo decennio. Il Conte bis aveva un tasso di risposta pari al 30,7 per cento, mentre l’esecutivo di Draghi e il Conte I si attestavano intorno al 33 per cento.

Numeri non fantastici, ma che comunque si avvicinano al terzo degli atti di sindacato ispettivo a cui veniva fornito un riscontro. Questa di Meloni non è altro che l’ennesima forzatura rispetto alle prerogative dei parlamentari, che tra le loro funzioni annoverano proprio quella di controllare l’operato del potere esecutivo e chiederne direttamente conto.

Come se non bastasse, se vengono esclusi i question time in commissione e in aula, la statistica delle risposte precipita sotto il 5 per cento. Le istanze di deputati e senatori vengono così sistematicamente ignorate. E poco importa che siano spesso espressione delle denunce raccolte da cittadini e associazioni territoriali o di categoria.

Il cattivo esempio arriva proprio dalla presidenza del Consiglio, che ha dato risposte al 7,7 per cento delle interrogazioni: in termini assoluti una sola su 12 atti totali rivolti a Palazzo Chigi. Non brilla nemmeno il Viminale guidato da Matteo Piantedosi, che ha fornito riscontro nel 9,5 per cento dei casi: a fronte dei 95 atti sono giunte appena 10 risposte. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha garantito il 17,5 per cento di risposte (17 su 80), occupando il terzo gradino del podio tra i meno attivi nel rapporto con gli atti di sindacato ispettivo.

Parlamento ignorato

In realtà la palma di peggiori in assoluto, spetta ai ministri Nello Musumeci (Protezione civile e politiche del mare), Daniela Santanchè (Turismo) ed Eugenia Roccella (Famiglia). Fino al 31 gennaio, secondo quanto riporta il sito della Camera, non risulta alcun un riscontro alle poche interrogazioni che sono arrivate sui loro tavoli dall’insediamento.

Del resto che il confronto con i due rami del parlamento non sia il piatto forte dell’esecutivo è storia nota. La decretazione d’urgenza resta la modalità preferita da Meloni per legiferare, in spregio a tutte le buone intenzioni manifestate. A gennaio la premier aveva dato garanzie al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, sulla volontà di favorire il confronto in aula, raccogliendo i mugugni dei vertici istituzionali.

Agli atti, però, restano le 11 questioni di fiducia (8 a Montecitorio e 3 a Palazzo Madama) poste dall’inizio della legislatura, che possono salire a 13 entro fine mese nel caso si debbano blindare il decreto Pnrr e il decreto Cutro per consentire l’approvazione definitiva prima della loro decadenza. E in ogni caso la media è di un paio al mese, il doppio del primo governo Conte che pure non era un monumento alla coesione interna.

© Riproduzione riservata