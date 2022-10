Il governo di Giorgia Meloni sarà composto di 26 membri, ovvero la stessa presidente del Consiglio, il sottosegretario della presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e 24 ministri, di cui due con anche il ruolo di vicepresidente del Consiglio.

Secondo i dati elaborati da YouTrend, l’età media dei membri del governo è di 60 anni, con la stessa Giorgia Meloni che sarà la più giovane (45 anni) e Maria Elisabetta Alberti Casellati che sarà la più anziana (76 anni). Il Consiglio dei ministri sarà composto da 19 uomini e 7 donne (che sono dunque il 27 per cento).

Saranno quindi:

10 membri di Fratelli d’Italia,

5 per Lega e Forza Italia e

6 indipendenti,

mentre resta senza rappresentanti Noi Moderati.

In 7 hanno già fatto parte di un governo, mentre per 19 (il 73 per cento del totale) sarà la prima volta. L’anzianità media in anni trascorsi nel parlamento italiano è di 9 anni.

Sarà un governo a trazione settentrionale, con 5 membri provenienti dalla Lombardia (regione più rappresentata insieme al Lazio), 3 dal Veneto e dal Piemonte, 2 da Emilia-Romagna, Campania e Puglia, uno da Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna. Il 35 per cento viene dunque dal nord ovest, il 23 per cento dal nord est, il 19 per cento dal centro, il 15 per cento del sud e l’8 per cento dalle Isole.

