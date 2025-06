Far dimettere l’amica affinché sottosegretaria intenda. La polveriera del ministero della Cultura è esplosa, il ministro Alessandro Giuli ha ottenuto lo scalpo della dirigente fedelissima della sottosegretaria, Lucia Borgonzoni.

L’ora X è scattata domenica sera, al termine dell’Italian global series festival di Rimini e Riccione: Chiara Sbarigia ha rassegnato le dimissioni da presidente di Cinecittà, incarico confermato meno di un anno fa nell’ambito del rinnovo del Consiglio di amministrazione.

La decisione sconquassa il ministero ma, allo stesso tempo, pone fine al conflitto di interessi, svelato da Domani già nell’ottobre 2023, al vertice della società di via Tuscolana.

Sbarigia era anche presidente dell’Associazione produttori audiovisivi (Apa). Un’ombra che ha caratterizzato il mandato della manager, legatissima a Borgonzoni (la leghista, nell’estate 2022, ha celebrato in Campidoglio il rito civile del matrimonio di Sbarigia).

Rottura e dimissioni

Le dimissioni sono il segnale della deflagrazione dei rapporti al Mic, nemmeno un anno dopo il passo indietro di Gennaro Sangiuliano, travolto dall’affaire-Boccia. Il progetto dell’egemonia culturale della destra è un elenco di scandali e litigi.

La versione ufficiale racconta di una scelta personale di Sbarigia, che si è candidata alla presidenza della fondazione Maximo. La conferma indiretta che il cumulo di incarichi rappresenta un problema. Solo che il doppio ruolo Apa-Cinecittà è stato a lungo ignorato, grazie al silenzio dei media e alla disattenzione della politica intorno al conflitto di interessi.

Sull’annuncio dell’addio alla presidenza di Cinecittà, il ministero ha fatto da pompiere rigettando «qualsiasi ricostruzione tendenziosa e strumentale». Tuttavia, come risulta a Domani, la presidente dimissionaria di Cinecittà e il ministro Giuli avevano avuto un confronto, molto teso, la scorsa settimana.

L’ex direttore del MAXXI ha chiesto maggiore collegialità nelle scelte, lanciando un messaggio a Borgonzoni. Di fronte alla situazione difficile del cinema, Giuli vuole avere voce in capitolo.

C’è stata qualche ora di riflessione, i protagonisti sono rimasti fermi sulle loro convinzioni. A quel punto il capo della segreteria tecnica del ministero, Emanuele Merlino (emanazione del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari) ha chiamato Sbarigia, sancendo la rottura. Inevitabili le dimissioni. Facendo il paio con quelle date dall’ex consigliere della sottosegretaria, Fabio Longo, travolto dalle polemiche per aver perorato la causa di garantire una buona stampa alla leghista a discapito del ministro. La matrice dello scontro è politica.

È noto che Giuli e Borgonzoni siano ai ferri corti da mesi. I canali di comunicazione sono al minimo. Giuli era addirittura tentato dallo scontro totale con la redistribuzione delle deleghe, sottraendo l’audiovisivo alla leghista. La strada non era percorribile per le ripercussioni sul governo.

La sottosegretaria è una fedelissima di Matteo Salvini, che era già stato informato del caso ed era pronto a scatenare un putiferio con Giorgia Meloni. La soluzione è stata il sacrificio di Sbarigia che evita il Big Bang, ma indebolisce Borgonzoni.

Dalla tenzone esce rafforzata l’amministratrice delegata di Cinecittà, Manuela Cacciamani, sponsorizzata da FdI. Come raccontato da Domani, la sorella Maria Grazia Cacciamani è amica di Arianna Meloni ed è diventata caposegreteria dell’ufficio di gabinetto del presidente Francesco Rocca alla regione Lazio. L’ad vanta un buon feeling con Borgonzoni e conserva buoni uffici pure con FdI.

Da sempre gelidi, invece, sono stati i rapporti con Sbarigia. Si racconta di tensioni accumulate nel tempo. Peraltro Cacciamani – una vita da imprenditrice dell’audiovisivo – ha vissuto (anche lei) al limite del conflitto di interessi: la società di famiglia, la One more pictures, ha ricevuto 250mila euro dalla società di via Tuscolana un mese prima della nomina come amministratrice delegata.

L’altro vincitore indiretto della battaglia di Cinecittà è il sottosegretario, Gianmarco Mazzi, che ha conquistato la stima di Fazzolari. Diventando una sorta di ministro-ombra.

Lei, Ciolfi e l’altro

Le dimissioni di Sbarigia non archiviano le polemiche: ora si apre il delicato capitolo a successione. La firma spetta al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, da azionista unico della società. La decisione, però, viene assunta al Collegio romano.

Il nome che circola con insistenza è quello di Lorenza Lei, a lungo manager della Rai (è stata direttrice generale a viale Mazzini tra il 2011 e il 2012) e attuale responsabile della struttura audiovisivo alla regione Lazio. Un profilo esperto e d’area.

L’avvicinamento con FdI c’è stato alle ultime regionali nel Lazio: Lei è stata candidata nella lista civica di Rocca. Dopo la mancata elezione è arrivata la chiamata negli uffici del governatore.

L’operazione non è facile. La Lega vuole come presidente una propria espressione, visto che Sbarigia era in quota Borgonzoni. La proposta sul tavolo è quella di Isabella Ciolfi, attuale componente del Cda di Cinecittà e figura di spicco del partito di Salvini nel Lazio.

È stata il braccio destro di Claudio Durigon, e ha collaborato al ministero dell’Economia con Federico Freni. Sullo sfondo resta la soluzione Giuseppe De Mita che però, giusto un anno fa, ha rinunciato all’incarico di ad, in attesa della poltrona dirigenziale di peso – poi arrivata – a Sport e salute, la società “cassaforte” del mondo sportivo. Per la Lega ha lo stesso problema di Lei: è un uomo di Meloni.

© Riproduzione riservata