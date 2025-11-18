il sondaggio sulle opinioni politiche dei ragazzi e delle ragazze tra 18 e 25 anni

Una generazione instabile, ma pragmatica. La sfida dei giovani alle forze politiche

Studenti il primo giorno di scuola al Liceo Scientifico Statale Augusto Righi, Roma
Studenti il primo giorno di scuola al Liceo Scientifico Statale Augusto Righi, Roma
Lorenzo Castellani
18 novembre 2025 • 07:00

Il sondaggio realizzato da Swg per Domani sulle opinioni politiche di ragazzi e ragazze tra 18 e 25 anni delinea un quadro di difficile interpretazione. È la fotografia di una generazione che non è più “portatrice sana” di ideologie forti né rappresentante di una società totalmente fluida, ma interprete instabile e mobile di una modernità disordinata, più pericolosa e instabile, ma al tempo stesso aperta a spazi di rappresentanza ancora tutti da costruire

Il sondaggio realizzato da Swg per Domani sulle opinioni politiche della generazione 18-25 anni delinea un quadro di difficile interpretazione. I numeri ci consegnano l’immagine di una generazione più mobile, frammentata, e soprattutto meno ideologica rispetto a chi li ha preceduti. Emerge, inoltre, una maggiore attenzione dei giovani verso istituzioni e politica estera. Colpisce innanzitutto la difficoltà dei giovani a riconoscersi in categorie politiche consolidate: circa il 40 per cento degli

Per continuare a leggere questo articolo

Lorenzo Castellani

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.