Una generazione instabile, ma pragmatica. La sfida dei giovani alle forze politiche

Il sondaggio realizzato da Swg per Domani sulle opinioni politiche di ragazzi e ragazze tra 18 e 25 anni delinea un quadro di difficile interpretazione. È la fotografia di una generazione che non è più “portatrice sana” di ideologie forti né rappresentante di una società totalmente fluida, ma interprete instabile e mobile di una modernità disordinata, più pericolosa e instabile, ma al tempo stesso aperta a spazi di rappresentanza ancora tutti da costruire