Banca d’Italia e Upb confermano l’impatto nullo della legge di bilancio

Una manovra senza rete. E Conte “solletica” Salvini

La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti
Stefano Iannaccone
09 ottobre 2025 • 07:00

L’allarme degli osservatori indipendenti: in caso di imprevisti non ci sono margini di azione. Le proposte dell’ex premier al governo: «Meno tasse, e definanziamo spese militari folli» 

Non basta un vertice di due ore e mezzo a moltiplicare le risorse della prossima manovra, che sarà impercettibile per la crescita, come sostenuto dagli osservatori indipendenti, Istat e Ufficio parlamentare di bilancio in testa. Con il pericolo, sottolineato proprio dall’Upb, «di non avere a disposizione ulteriori risorse per far fronte a esigenze impreviste». Nessun margine di azione, mentre sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche e commerciali con i dazi dell’amministrazione di Donald Tr

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.