Nella serie di Niccolò Ammaniti Il Miracolo, un giovane presidente del Consiglio si trova tra le mani la statua di una Madonna che piange sangue. Non qualche lacrimuccia, litri e litri di sangue versati in una piscina vuota e tenuta segreta a tutto il mondo: nessuno, né scienziati né alti esponenti del clero, capisce cosa stia succedendo a quel pezzo di plastica macabramente inconsolabile rinvenuto tra i boschi della Calabria.

Quello che invece si spiega alla perfezione è ciò che avviene in parallelo al miracolo, la vita molto terrena della first lady che pensa bene di alzare le mani al figlio mentre si trovano in un centro commerciale. Smartphone alla mano, i presenti si improvvisano troupe d’assalto, filmando e firmando la condanna a morte reputazionale di un politico che, tra i vari impegni istituzionali, se la sta vedendo faccia a faccia col mistero della fede.

Giustizialismo fai da te

Quando Ammaniti ha scritto Il Miracolo eravamo appena usciti dal vortice del referendum renziano e forse, quel maglione della discordia da 730 euro indossato dalla moglie dell’ex premier, decorato da un frastuono di indignazione oltre che da perle, gli è stato d’ispirazione nel racconto della genesi di uno scandalo. Potremmo chiamarlo “Il teorema della scorta all’Ikea”, citando il famoso episodio di Anna Finocchiaro e dell’autista che le spingeva il carrello pieno di Kallax e Billy, in un quadretto idilliaco di quotidianità prontamente pubblicato sui paginoni di Chi a riprova dei privilegi presi in castagna.

È quel moto di giustizialismo fai da te, spontaneo e irresistibile, un po’ Striscia la Notizia un po’ Cicalone alla stazione Termini, che ha animato anche Luca Zingaretti nella sua testimonianza di primissima mano in diretta dalle code per l’imbarco.

Il caso Urso

Siamo al deposito dei bagagli, e la moglie di un ministro schizza in pole position saltando tutte le file, accompagnata da una scorta e inseguita da un vento di fastidio generale. Il fatto che sia il volto del commissario più amato dagli italiani a raccontare questo episodio di immunità aeroportuale, combinato con l’astio nei confronti di un luogo in cui l’unico essere umano a vivere serenamente può essere Tom Hanks nella fantasia perversa di Spielberg, ha creato la bomba H del risentimento.

La prima risposta del ministro del made in Italy Adolfo Urso al video-denuncia per la regia di Zingaretti è stata uno dei più classici «non è da me». Distrazione, telefono, impegni, bambini, corsa all’imbarco, e senza neanche accorgersene, in una calda mattina di luglio, ecco che si serve su un piatto d’argento, o su un carrello Ikea, il più facile dei bersagli, il grado zero della stizza.

Certo, non capita tutti i giorni di avere Montalbano con la camera in mano a testimoniare l’infausto sorpasso, ma lo scandalo è ormai confezionato, e la seconda risposta arriva con una lettera a Repubblica, come nella migliore delle tradizioni tardo-berlusconiane.

«In data 27 ottobre 2023, è giunta al Mimit una lettera minatoria con due proiettili in cui si faceva esplicito riferimento alla possibilità di colpire mia moglie» spiega Urso, legittimando così l’uso della scorta per sua moglie, anche in una situazione in cui più che per sicurezza, agli occhi profani dei comuni mortali che costretti a svuotare il trolley per non farlo buttare in stiva dall’hostess, sembra agire per fretta.

La tempesta

Insomma, lettere al direttore o scuse pregne di rammarico che siano, il guaio ormai è fatto. La tempesta si è scatenata, gli hashtag sono impazziti, i video rimbalzano, le tifoserie sono schierate: rispolveriamo i nostri volumi di Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, riprendiamo le monetine da lanciare all’ingresso del Raphaël, oppure difendiamo, contestualizziamo, riscopriamoci garantisti, ricordiamo quell’episodio in cui era uno di sinistra a sbatterci in faccia i suoi benefit, che con loro poi si sa, è tutta una ZTL.

Certo è che, ogni volta che capita tra le mani un fotogramma allettante, una fidanzata che usa le auto blu, un sindaco con una Panda rossa scatenata o, addirittura, quando c’è da minacciare uno scrittore sotto scorta di rivedere la sua situazione per fare qualche taglio al personale reputato «inutile» – Matteo Salvini lo disse a Roberto Saviano con un post su Facebook nel 2017 – è difficile trattenersi.

Ma se l’uso demagogico di una polemica che mette il dito nella piaga del privilegio, oscillando tra il più classico dei magna magna e un imperituro Vaffa-day, si spiega con la facilità con cui questi episodi generano consenso immediato, raschiando il fondo del discorso politico, l’aspetto che invece dovrebbe se non preoccuparci quanto meno farci riflettere è l’immediatezza e l’intensità della reazione popolare.

Chissà che fiumi incontenibili di contenuti avremmo avuto se nel 1992 ci fosse stato Internet. E chissà come mai, ogni volta che un cittadino ha la possibilità di sfogarsi contro un politico, additando la sua lontananza dalla realtà, non perde un attimo per manifestarla a gran voce, insieme a tutta la frustrazione che il sentimento di impotenza e disparità genera tra chi la fila la fa sempre, magari alzandosi dalle panchine pure un’ora prima che apra l’imbarco. Il miracolo, a questo punto, potrebbe essere una classe dirigente in grado di invertire il senso di disillusione e avvilimento che si scatenano ogni volta che se ne presenta l’occasione.

