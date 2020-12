Il presidente della Campania Vincenzo De Luca si è fatto a sorpresa il vaccino anti Covid-19 e sono arrivate subito le critiche sia da destra che da sinistra, a partire dal leder della Lega Matteo Salvini, fino al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

La mattinata del 27 dicembre è iniziata con l’inaugurazione della campagna vaccinale allo Spallanzani di Roma, alle 14 è arrivata la foto di Vincenzo De Luca sui social network: «Mi sono vaccinato. Dobbiamo farlo tutti nelle prossime settimane. È importante per vincere la battaglia contro il #Covid19 e tornare alla vita normale. Senza abbassare la guardia e rispettando le norme. #VDAY». Attualmente i politici, ribadiscono dalla struttura commissariale per l’emergenza diretta da Domenico Arcuri, non rientrano nelle categorie previste per le prime distribuzioni, che andranno al personale degli ospedali, delle Rsa e pazienti delle residenze sanitarie. Quella di De Luca è stata un’iniziativa personale.

Salvini ha scritto subito dopo: «Salta la fila e toglie il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno».

Dello stesso avviso il sindaco di Napoli De Magistris che lo ha accusato di abuso di potere: «Trovo davvero inqualificabile e indegno l'abuso di potere del presidente De Luca che approfitta del suo ruolo istituzionale per vaccinarsi quando il vaccino, nelle prime settimane, deve essere destinato esclusivamente, considerate le pochissime quantità disponibili, a medici, infermieri, operatori sanitari ed anziani». La salute del presidente De Luca, ha concluso «viene purtroppo prima del popolo campano. Si dovrebbe vergognare e chiedere scusa».

La linea del governo

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte aveva detto di avere intenzione di vaccinarsi ma che darà precedenza alle categorie individuate dal ministro della Salute Roberto Speranza. Domenica mattina ha twittato: «Oggi l’Italia si risveglia. È il #VaccineDay. Questa data ci rimarrà per sempre impressa. Partiamo dagli operatori sanitari e dalle fasce più fragili per poi estendere a tutta la popolazione la possibilità di conseguire l’immunità e sconfiggere definitivamente questo virus».

Il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha pubblicato un post ribadendo la linea della priorità alle categorie selezionate: «Partiamo dal personale medico e dai più fragili, per poi estendere la vaccinazione a tutti, naturalmente nel rispetto della volontà della persona. Sarà una raccomandazione, non un obbligo. Io lo farò, perché credo nella scienza e nei medici».

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi nei giorni scorsi ha detto non solo di essere pronto a vaccinarsi, ma anche a farlo in diretta. Berlusconi tuttavia ha già avuto il Covid-19, quindi, secondo quanto detto dal commissario all’emergenza Domenico Arcuri dovrebbe finire tra gli ultimi.

Negli Stati Uniti i parlamentari vengono vaccinati in via prioritaria. Nei giorni scorsi si è vaccinato anche il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden.

