Il governo ha ormai cannibalizzato il potere legislativo, rovesciando i principi di suddivisione dei poteri. Ma il parlamento si è consegnato al suo carnefice istituzionale.

L’ultimo rapporto sulla legislazione dell’osservatorio alla Camera ha bollinato l’esistenza del decretificio: nella legislatura «sono stati emanati 86 decreti legge» con una media di 3 al mese. Di questi ne sono stati convertiti 71, quelli decaduti sono stati inglobati da altri decreti in una sorta di matrioska legislativa.

Non solo. Ogni conversione è avvenuta in regime di monocameralità. Un ramo del parlamento esamina e modifica, l’altro approva senza spostare nemmeno una virgola. Il governo Meloni va a ritmo forsennato pure sui testi blindati.

La fiducia posta al decreto Bollette a Montecitorio, approvato ieri, è la numero 83 (non 82 come erroneamente riportato in precedenza, a causa del mancato aggiornamento del database ufficiale del parlamento che non ha dato conto – a distanza di un mese e mezzo – della fiducia votata a fine febbraio al Senato sul decreto Emergenze e Pnrr). E se la prepotenza dell’esecutivo è una verità scolpita nei numeri, è innegabile la resa del parlamento. Ci si limita giusto a qualche lagnanza sugli abusi istituzionali, rilanciata stancamente dai presidenti delle camere, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa.

Abbondano le vesti stracciate, manca un sussulto di orgoglio per riafferrare e rivendicare la centralità di Camera e Senato. «Il parlamento è diventato solo il luogo della ratifica. Da fare velocemente e senza dare troppo fastidio al manovratore», dice Pino Pisicchio, ex deputato con varie legislature alle spalle e docente di diritto pubblico comparato all’Unint di Roma.

Manca, appunto, il colpo d’ala parlamentare. Le conferenze dei capigruppo, presiedute da Fontana e La Russa, sono un collage di decreti da convertire. E, quando questi non ci sono, a nessuno viene in mente di inserire in agenda qualche proposta di legge da pescare nel mare magnum che affluisce nei cassetti di Camera e Senato.

Una mole di testi che si accumula sugli argomenti più disparati, dai micro settori ai massimi sistemi. Sforzi utili a piazzare qualche bandierina e gonfiare i dati sulla produttività dei parlamentari.

La stragrande maggioranza, però, resta inerte negli archivi sine die. Si preferisce ridurre al minimo il tempo trascorso nelle commissioni e in aula. L’obiettivo è tornare a casa. La motivazione? Curare il rapporto con i collegi elettorali. Che è cosa nobile. Se avvenisse sempre.

Pisicchio mette sul tavolo un’osservazione: «Una radice della crisi del parlamentarismo si chiama crisi della rappresentanza. Si è spezzato quel rapporto che ha legato, fino alla caduta della Prima Repubblica, ogni eletto al corpo elettorale. Il parlamentare non risponde più al corpo elettorale ma solo al capo». La cura del collegio è solo una foglia di fico.

Pasqua e ponti

A conforto, o forse a sconforto, delle abitudini dei parlamentari arrivano le ultime notizie di cronaca. Al primo soffio di primavera, il vento della vacanza ha solleticato gli onorevoli desideri: l’incrocio tra festività di Pasqua e i ponti del 25 aprile e del Primo maggio era troppo ghiotto per lasciarselo sfuggire. Così, calendario parlamentare alla mano, è stato deciso di fare lo stretto necessario.

La prossima settimana alla Camera si voterà il decreto sulla Pubblica amministrazione. Poi liberi tutti. Al Senato, invece, bisogna liquidare il decreto Bollette, in esame il 23, poi giù a capofitto per godersi il ponte per la Liberazione, cercando di bissare il ritmo soft in vista della Festa del lavoro. Infilando qualcosina tipo interpellanze e interrogazioni.

In Transatlantico, certo, lo sguardo ieri era rivolto alla missione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni negli Stati Uniti. Ma la domanda concreta che rimbalzava era: «Quando dobbiamo tornare?» Il parlamento che lamenta, legittimamente, si sentirsi calpestato decide di autoesautorarsi. E se l’accusa di populismo è dietro l’angolo, quando si parla di vacanze troppo lunghe, è difficile smentire l’indolenza della settimana-tipo.

Settimana tipo in parlamento

Alla Camera i corridoi si popolano per lo più un giorno e mezzo a settimana. La recita prevede la discussione generale del lunedì, che è sinonimo di un palazzo Montecitorio deserto, attraversato dalle poche anime elette chiamate a fare gli interventi. È il giorno preferito per fotografare l’emiciclo vuoto qualsiasi sia il tema in discussione.

Ma non va molto meglio il martedì: la mattina è dedicata alle interrogazioni che interessano uno sparuto gruppo di deputati. Montecitorio è spettrale. Prende un po’ vita solo nel pomeriggio, che fa da volano all’unico vero giorno di lavoro full time: il mercoledì. Tra votazioni e question time, gli impegni abbondano, facendo il paio con il Senato che concentra l’attività nelle stesse ore del ramo gemello.

Ma per lo più i voti, se non ci sono decreti da convertire, si soffermano sulle mozioni sfornate con solerzia. L’altra faccia della medaglia del parlamentarismo in crisi è proprio il “mozionificio”, lo strumento che dovrebbe impegnare il governo su specifici argomenti, che con il tempo è diventato un esercizio di stile.

Così il giovedì – nella migliore delle ipotesi – c’è qualche altra manciata di voti mattutini, specie se ci sono i decreti. Ma pronti con il trolley per imbarcarsi sul volo verso casa.

© Riproduzione riservata