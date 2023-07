Un’altra pedina trova il suo posto nello scacchiere meloniano. È quella di Francesco Vaia, direttore generale dell’istituto Spallanzani di Roma, che vede così ripagato l’impegno al fianco della famiglia Meloni nel pieno della pandemia. È stato lui a occuparsi, con particolare attenzione, della madre della premier quando ha contratto il virus. Un rapporto, anche con Arianna Meloni, che si è cementato nel tempo.

L’infettivologo è il nuovo direttore generale della Prevenzione al ministero della Salute al posto di Giovanni Rezza. Lavorerà al fianco del ministro Orazio Schillaci, con la benedizione di palazzo Chigi che ha predisposto anche una norma che gli consentirà di portare a termine l’incarico.

Il deputato di Alleanza verdi-sinistra, Marco Grimaldi, ha presentato un’interrogazione per chiedere a Schillaci se «intende chiarire quali siano i criteri adottati per la scelta dei candidati idonei a ricoprire il ruolo di direttore generale della prevenzione del ministero della Salute».

La deroga

La notizia è diventata ufficiale il 19 luglio ma era nell’aria da tempo. Già lo scorso 1° luglio Vaia aveva spostato al ministero la sua segretaria particolare, Odile Grieco. Eppure, interpellato, aveva definito la sua nomina una voce «assolutamente falsa e infondata». Il motivo di tanta riservatezza è semplice. Vaia compirà 70 anni a novembre nel 2024, età limite che non gli avrebbe consentito di proseguire i tre anni previsti dall’incarico.

Ma, grazie alla deroga approvata nel decreto Pa, la questione anagrafica è stata saltata a piè pari. Un bis per l’infettivologo. Già nel 2020 Vaia aveva beneficiato di una norma voluta da Italia viva, sull’onda dell’emergenza Covid, che innalzava l’età dei direttori generali a 68 anni invece rispetto ai precedenti 65 anni.

Al ministero c’è attesa per capire il nuovo corso. Sotto la sua guida, allo Spallanzani, se ne sono andate la responsabile della virologia, Maria Rosaria Capobianchi, e la sua vice, Concetta Castilletti. Entrambe facevano parte del terzetto che ha isolato il virus del Covid. Stessa sorte è toccata al responsabile della microbiologia, Antonino Di Caro, a Nicola Petrosillo, capo del dipartimento clinico, e a Giuseppe Ippolito, ex direttore sanitario. Proprio Ippolito, che non sarebbe in buoni rapporti con Vaia, se lo ritroverà al ministero. Ma la sponsorizzazione di Meloni rende la virostar un intoccabile.

Peraltro Vaia ha già dimostrato le sue “qualità”. Ha surfato tra la prima e la seconda Repubblica superando, con un proscioglimento, l’inchiesta giudiziaria su Lady Asl, scattata nel 2006 e coordinata dalla procura di Roma. Ha fatto calare il silenzio su un patteggiamento a un anno e sette mesi nei primi anni Novanta nell’ambito di un’inchiesta per tangenti. Reati giudicati estinti dal tribunale di Napoli che, quindi, non gli hanno precluso la scalata verso il successo.

Nessun problema nemmeno per una condanna erariale, riconosciuta colposa e non dolosa. Il suo casellario giudiziario è quindi immacolato, anche se da settembre dello scorso anno è oggetto di un nuovo esposto alla Corte dei conti su delle presunte incompatibilità. Secondo la denuncia non avrebbe titolo per essere iscritto nell’albo dei direttori generali.

Tutte questioni che Grimaldi ha menzionato nella propria interrogazione depositata alla Camera in cui invita a «riconsiderare l’opportunità di tale scelta (del direttore ndr) anche alla luce del curriculum professionale». Vaia era anche finito nel mirino dell’ex assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, fresco di passaggio dal Pd ad Azione di Carlo Calenda.

In un libro il politico aveva citato il dirigente soprannominandolo “Franceschiello”, riferimento a Francesco II di Borbone, e definendolo «una vera e propria cariatide della sanità pubblica». Vaia, però, scriveva D’Amato, «a differenza del monarca borbonico, con cui condivide l’origine napoletana, rimasto sul trono per un anno soltanto il suo ruolo di direttore lo ha mantenuto per ben 15 anni, passati all’ombra di potenti lobby, c’è chi dice l’Opus Dei».

