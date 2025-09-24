agli ordini del vicesegretario della Lega

Tiktoker, ex meloniani, leghisti di ritorno: ecco l’armata Brancaleone di Vannacci

Stefano Iannaccone
24 settembre 2025 • 20:16

La roccaforte del generale resta la Toscana, dove corre Simoni, eletto consigliere comunale a Pietrasanta con Fratelli d’Italia. Nello staff c’è l’esperta di social Biella, in grande ascesa come l’ex portavoce di Rosato, Bardelli, che guida un “team” a Varese 

All’ordine del «no agli immigrati e alla società multiculturale», Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, sta lentamente costruendo il suo esercito. Truppe variegate. E anche disorganizzate. Dalla tiktoker che confeziona i video agli ex meloniani a caccia di un seggio in Toscana, alla giornalista che lavorava con Italia viva fino agli ex leghisti che tornano alla casa madre e a una serie di militari folgorati dal suo “mondo al contrario”. «Vannacci decide la strategia di co

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.