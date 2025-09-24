Tiktoker, ex meloniani, leghisti di ritorno: ecco l’armata Brancaleone di Vannacci

true false

All’ordine del «no agli immigrati e alla società multiculturale», Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, sta lentamente costruendo il suo esercito. Truppe variegate. E anche disorganizzate. Dalla tiktoker che confeziona i video agli ex meloniani a caccia di un seggio in Toscana, alla giornalista che lavorava con Italia viva fino agli ex leghisti che tornano alla casa madre e a una serie di militari folgorati dal suo “mondo al contrario”. «Vannacci decide la strategia di co