Vannacci, il fascioleghista: «Remigration Summit? È cultura, sarò presente»

Federica Pennelli
01 ottobre 2025 • 07:00

Dopo la prima edizione in Lombardia, il 4 ottobre sarà nella rossa Livorno. Nessun comitato per l’ordine pubblico in prefettura. Il vicesegretario della Lega a Domani: «Non ci saranno simboli del partito»

A pochi giorni dal summit nero in terra rossa e mentre la Toscana si avvicina alle elezioni, la Prefettura di Livorno, al contrario di quella lombarda che si era riunita durante il primo summit a Gallarate, ha fatto sapere che non sono previsti comitati di ordine pubblico. Gli organizzatori del Remigration Summit, intanto, hanno annunciato altri due nomi per il 4 ottobre: oltre al vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, sarà presente il generale Marco Bertolini, ex comandante della Brigata p

